به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان میاندورود با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با شرایط اضطراری، اظهار کرد: برنامه‌ریزی دقیق، شناسایی زیرساخت‌های آسیب‌پذیر و پیش‌بینی تجهیزات و امکانات مورد نیاز، از الزامات مدیریت مؤثر بحران است.

وی با بیان اینکه تداوم ارائه خدمات عمومی در شرایط بحرانی باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، افزود: اجرای اصول پدافند غیرعامل، حفظ آمادگی عملیاتی، تأمین اقلام ضروری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌تواند از بروز اختلال در خدمات‌رسانی به مردم جلوگیری کند.

فرماندار میاندورود همچنین بر ضرورت پیش‌بینی منابع سوخت جایگزین برای مراکز و بخش‌های حیاتی شهرستان تأکید کرد و خواستار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای استمرار فعالیت خدمات ضروری در مواقع اضطراری شد.

بابایی لولتی با اشاره به نقش نانوایی‌ها در تأمین نیازهای روزانه مردم، تأمین برق مورد نیاز این واحدها در زمان بروز اختلال در شبکه برق را ضروری دانست و گفت: در بازدیدهای انجام‌شده از سوی ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان، موارد لازم به نانوایان اعلام شده است تا برای تجهیز واحدهای خود به موتور برق اقدام کنند.

وی ادامه داد: برای تأمین موتور برق نانوایی‌ها، تسهیلاتی از سوی دولت و بنیاد برکت در نظر گرفته شده است و با پیگیری و حمایت استاندار مازندران، زمینه معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات فراهم شده است.

فرماندار میاندورود در پایان بر ضرورت تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با ستاد مدیریت بحران شهرستان تأکید کرد و خواستار پیگیری مصوبات، رفع کمبودهای احتمالی و تقویت آمادگی زیرساخت‌ها برای مدیریت شرایط اضطراری شد.