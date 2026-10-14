زنان شایسته حضور در سطوح کلان مدیریتی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا تیموری عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان پویش علمی، پژوهشی و فرهنگی، هنری جوانی جمعیت در شیراز، با اشاره به ظرفیت‌های بانوان در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی گفت: زنان توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف به اثبات رسانده‌اند، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در جایگاه‌های کلان تصمیم‌گیری همچنان با موانعی روبه‌روست.

وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه زنان در جامعه به شکل مطلوب محقق نشده است، افزود: این پرسش مطرح است که چرا بانوان، حتی با وجود برخورداری از شایستگی و توانمندی لازم، برای دستیابی به مسئولیت‌های مدیریتی با محدودیت مواجه می‌شوند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بانوان و خانواده تصریح کرد: موانع موجود در مسیر پیشرفت زنان را نمی‌توان ناشی از ناتوانی آنان دانست؛ چراکه بانوان هرگاه مسئولیتی را بر عهده گرفته‌اند، توانایی و تعهد خود را در انجام آن نشان داده‌اند.

فرصت برابر؛ پیش‌شرط ارتقای مدیریتی زنان

تیموری با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری‌های کلان در ارتقای جایگاه زنان گفت: گاهی مطرح می‌شود که بانوان مسیر سلسله‌مراتب اداری را طی نکرده‌اند، درحالی‌که اگر فرصت حضور و کسب تجربه در اختیار آنان قرار نگیرد، امکان رشد و ارتقای توانمندی‌هایشان نیز محدود خواهد شد.

وی فراهم‌کردن زمینه حضور بانوان در جایگاه‌های مدیریتی را مستلزم توجه به شایستگی‌ها، ایجاد فرصت‌های برابر و هموارکردن مسیر پیشرفت دانست و افزود: حضور زنان در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های ارزشمند آنان را فراهم کند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بانوان و خانواده با تأکید بر ضرورت توانمندسازی و مطالبه‌گری زنان خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه بانوان علاوه بر تلاش و توانمندی‌های فردی، به شرایط و فرصت‌هایی بستگی دارد که جامعه برای رشد و پیشرفت آنان فراهم می‌کند.

مسئولیت‌های خانوادگی، زمینه پرورش مدیران توانمند

تیموری با اشاره به مسئولیت‌های متعدد زنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: بانوان در کنار ایفای نقش‌های مختلف خانوادگی، مسئولیت‌های متعددی نیز در عرصه‌های اجتماعی بر عهده دارند و این تجربه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پرورش مدیرانی توانمند و مسئولیت‌پذیر باشد.

وی با طرح این پرسش که چرا از ظرفیت‌های زنان به اندازه کافی استفاده نمی‌شود، بر ضرورت بازنگری در نگاه جامعه به توانمندی‌های بانوان تأکید کرد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بانوان و خانواده بیان کرد: روزی به موفقیت واقعی می‌رسیم که زنان را به‌عنوان یک مسئله مطرح نکنیم؛ چراکه زن خود راه‌حل است و نگاه جامع، عمیق و لطیف زنان می‌تواند در توسعه جامعه و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری نقش مؤثری داشته باشد.

تأکید بر ظرفیت فارس در حوزه جوانی جمعیت

تیموری در بخش دیگری از سخنان خود، استان فارس را استانی تابناک در عرصه فرهنگ، ادب و هنر دانست و با اشاره به عملکرد این استان در حوزه جوانی جمعیت گفت: فارس در زمینه جوانی جمعیت درخشیده است و این ظرفیت ارزشمند، اهمیت توجه به نقش خانواده و مشارکت اجتماعی را در این حوزه نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور نگاه زنانه و مادرانه در ساختارهای اجتماعی و اداری افزود: نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های زنان در اداره امور و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، جامعه را از بخشی ارزشمند از توانمندی‌های خود محروم می‌کند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بانوان و خانواده تأکید کرد: اعتماد به توانمندی بانوان و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف، ضرورتی مهم برای پیشرفت جامعه است.