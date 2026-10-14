تصادف شبانه در کاشان ۳ نوجوان را مصدوم کرد

روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه تصادفی در بلوار شهید رئیسی کاشان رخ داد و در پی اعلام وقوع تصادف، دو تیم عملیاتی از ایستگاه شماره ۶ سازمان آتش‌نشانی کاشان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محدوده حادثه را انجام دادند و با رعایت تمهیدات احتیاطی، از بروز حریق و حوادث احتمالی ثانویه پیشگیری کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی همچنین با همکاری تیم‌های عملیاتی اورژانس، در روند امدادرسانی و انتقال مصدومان این حادثه مشارکت کردند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت سنی مصدومان گفت: در این حادثه سه نوجوان ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ساله مصدوم شدند و اقدامات امدادی برای انتقال آنان انجام گرفت.