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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

تصادف شبانه در کاشان ۳ نوجوان را مصدوم کرد

تصادف شبانه در کاشان ۳ نوجوان را مصدوم کرد

کاشان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، از مصدومیت سه نوجوان در پی برخورد یک دستگاه خودروی تیبا با یک دستگاه نیسان کمپرسی پارک‌شده در بلوار آیت‌الله رئیسی خبر داد.

روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه تصادفی در بلوار شهید رئیسی کاشان رخ داد و در پی اعلام وقوع تصادف، دو تیم عملیاتی از ایستگاه شماره ۶ سازمان آتش‌نشانی کاشان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محدوده حادثه را انجام دادند و با رعایت تمهیدات احتیاطی، از بروز حریق و حوادث احتمالی ثانویه پیشگیری کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی همچنین با همکاری تیم‌های عملیاتی اورژانس، در روند امدادرسانی و انتقال مصدومان این حادثه مشارکت کردند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت سنی مصدومان گفت: در این حادثه سه نوجوان ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ساله مصدوم شدند و اقدامات امدادی برای انتقال آنان انجام گرفت.

کد مطلب 6978289

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