تارتار:باید مشکل گلزنی پرسپولیس را برطرف کنیم؛خیبرتیم قابل احترامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پس از دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد، این مسابقه را دیداری پرفشار توصیف کرد و گفت تیمش از پیش می‌دانست که بازی در ورزشگاه تختی و در حضور هواداران خیبر، دشواری‌های خاص خود را دارد.

وی اظهار داشت: بازی واقعاً پرفشاری بود. می‌دانستیم خیبر در خانه و با توجه به جو ورزشگاه، تیمی دونده و سخت‌کوش است.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به ویژگی‌های تاکتیکی خیبر افزود: این تیم تاکتیک‌های منحصربه‌فردی دارد و در شروع مجددها، ضربات ایستگاهی، کرنرها و پرتاب‌های اوت دستی می‌تواند تیم‌های حریف را به دردسر بیندازد.

موقعیت‌های خوبی داشتیم اما به گل نرسیدیم

سرمربی پرسپولیس تهران در ادامه نشست خبری با اشاره به روند بازی در دو نیمه اظهار کرد: نیمه اول بازی چندان چنگی به دل نزد. هر دو تیم دوندگی زیادی داشتند و مسابقه بیشتر حالت فیزیکی پیدا کرده بود.

وی با بیان اینکه شرایط پرسپولیس در نیمه دوم بهتر شد، افزود: در نیمه دوم موقعیت‌های بسیار خوبی به دست آوردیم، اما متأسفانه نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. در روزی که چند موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان حریف داشتیم، به گل نرسیدیم.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به صدرنشینی این تیم ادامه داد: خدا را شکر می‌کنیم که فعلاً صدرنشین هستیم، اما برای حفظ این روند باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تنوع تاکتیکی پرسپولیس در ادامه رقابت‌ها گفت: شرایط به‌گونه‌ای شده که تیم‌ها روی پرسپولیس تمرکز می‌کنند و تلاش دارند نقاط قوت ما را پوشش دهند. ما هم باید تنوع تاکتیکی بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم به‌جای کسب یک امتیاز، سه امتیاز مسابقه را به دست بیاوریم.

سرمربی پرسپولیس در پایان با تمجید از خیبر خرم‌آباد خاطرنشان کرد: خیبر تیم قابل احترامی است و در فصل گذشته و همچنین فصل جاری نتایج خوبی به دست آورده است. در مجموع، فکر می‌کنم ما موقعیت‌های بهتری داشتیم، اما خیبر هم واقعاً خوب کار کرد.

تارتار: باید مشکل گلزنی را برطرف کنیم؛ به نظر گروه داوری احترام می‌گذاریم

مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس تهران، در ادامه نشست خبری، با اشاره به ضعف تیمش در استفاده از موقعیت‌ها، تأکید کرد که پرسپولیس برای ادامه رقابت‌ها باید روی گلزنی بیشتر کار کند.

تارتار اظهار داشت: باید بیشتر روی گلزنی کار کنیم تا موقعیت‌ها به گل تبدیل شوند. همان‌طور که عرض کردم، باید این نقیصه را برطرف کنیم و تمرینات بیشتری در این زمینه با بازیکنان داشته باشیم. شرایط زمین هم تا حدودی مساعد نبود، اما باید مشکلات گلزنی را حل کنیم.

تارتار: حساسیتی میان دو تیم ندیدم

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تأثیر حساسیت‌های مسابقه بر نتیجه بازی گفت: من امروز حساسیتی ندیدم. هر دو تیم برای برد تلاش می‌کردند و اعضای نیمکت‌های دو تیم نیز به یکدیگر احترام می‌گذاشتند.

وی افزود: به نظر من اگر موقعیت‌ها به گل تبدیل می‌شدند، شرایط متفاوت بود. ما موقعیت‌های بیشتری داشتیم، اما خیبر هم فرصت‌هایی برای گلزنی به دست آورد.

تمجید تارتار از داور مسابقه

تارتار در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد تیم داوری و صحنه مشکوک به پنالتی برای پرسپولیس نیز گفت: دکتر بیژن حیدری از داوران قوی ما و جزو بهترین‌ها هستند. من اکنون صحنه پنالتی را دیدم و فکر می‌کنم برخورد صورت گرفته بود، اما به هر حال به نظر گروه داوری احترام می‌گذاریم. اعضای گروه داوری همگی از داوران خوب فوتبال ما هستند.

تارتار: با تمرکز بیشتر می‌توانیم در گلزنی بهتر عمل کنیم

مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس تهران، در ادامه صحبت‌های خود پس از تساوی بدون گل مقابل خیبر خرم‌آباد، با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته تیمش، تأکید کرد که ناکامی در گلزنی بخشی از طبیعت فوتبال است و پرسپولیس باید با تمرین بیشتر و تمرکز بالاتر، عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشد.

تارتار اظهار داشت: به هر حال، روزهایی پیش می‌آید که توپ وارد دروازه نمی‌شود و این طبیعت فوتبال است. بیفوما هفته گذشته گل زده بود، اما در این مسابقه دو موقعیت را از دست داد.

وی افزود: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تمام توپ‌ها به گل تبدیل شوند، اما با تمرین بیشتر و تمرکز بالاتر می‌توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم و از موقعیت‌هایمان بهتر استفاده کنیم.

تارتار: از کیفیت بازی امروز راضی نیستم؛ باید در دیدارهای بعدی سه امتیاز بگیریم

مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس تهران، در ادامه با اشاره به شرایط مسابقه گفت از کیفیت بازی امروز رضایت کامل ندارد، هرچند تیمش توانست موقعیت‌های مناسبی برای گلزنی ایجاد کند.

تارتار اظهار داشت: از کیفیت بازی امروز خیلی راضی نیستم، چون مسابقه واقعاً فیزیکی بود؛ با این حال، موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم و حتی در روزی که در شرایط معمول خودمان نبودیم، توانستیم فرصت‌های بسیار خوبی به دست بیاوریم.

وی با قدردانی از هواداران و بازیکنان افزود: فقط باید از هواداران تشکر کنم و از بازیکنان هم قدردانی می‌کنم که زحمت زیادی کشیدند. به هر حال، بازی سنگینی بود و باید تلاش کنیم در دیدارهای آینده، ان‌شاءالله سه امتیاز مسابقه را به دست بیاوریم.

جام حذفی باید برگزار شود

سرمربی پرسپولیس در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره جام حذفی گفت: بارها درباره جام حذفی صحبت کرده‌ام؛ این رقابت‌ها باید برگزار شود تا نیروهای جوان‌تر هم فرصت بازی پیدا کنند.