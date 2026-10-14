مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز، وقوع تصادف زنجیره‌ای بین چهار دستگاه خودرو شامل کامیون، تریلی و دو خودروی سواری آریزو و سمند، در اتوبان کاشان به سمت اصفهان، پنج کیلومتر بعد از عوارضی قمصر، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی در تشریح این حادثه ابراز کرد: متأسفانه در این تصادف، راننده ۵۰ ساله کامیون جان خود را از دست داد و شش نفر نیز مصدوم شدند.

رئیس اورژانس کاشان افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه،آمبولانس از پایگاه های عوارضی، قائم و سپهری به محل اعزام شدند. همچنین نیروهای امدادی هلال‌احمر نیز برای کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان در محل حضور یافتند.

وی خاطرنشان کرد: پنج مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، از انتقال به بیمارستان امتناع کردند و رضایت‌نامه مربوطه از آنان اخذ شدو یکی از مصدومین جهت ادامه درمان به بیمارستان بهشتی منتقل شد.