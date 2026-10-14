رویداد ملی دالان پیوندی میان معماری، فرهنگ و تاریخ کاشان است

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخاب کاشان به عنوان شهر جهانی خلاق نتیجه یک حکمرانی است که هزاران سال شکل گرفته و در آن، دولت، فعالان بخش خصوصی و مردم در کنار یکدیگر نقش داشته‌اند.

وی ابراز کرد: وقتی امروز یک عنوان و یک دستاورد فرهنگی را برای شهر مطرح می‌کنیم، نباید آن را صرفاً نتیجه یک اتفاق یا یک برنامه مقطعی بدانیم؛ بلکه پشتوانه آن، تاریخی چند هزار ساله و مشارکت نسل‌های مختلف در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن این منطقه است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با اشاره به چرایی برگزاری رویداد عکاسی «دالان» اظهار کرد: شاید این سؤال مطرح شود که چرا عکاسی و چرا «دالان»؟ عکاسی می‌تواند آنچه را در معماری و فرهنگ شهر وجود دارد، ثبت و برای آیندگان روایت کند و «دالان» نیز یکی از کلیدواژه‌های خاص در معماری کاشان است.

وی ادامه داد: دالان در کنار معنای معماری خود، دارای معانی و مفاهیم عرفانی مختلفی است و می‌توان آن را حدفاصل میان روشنایی و تاریکی و همچنین زشتی و زیبایی دانست؛ مفهومی که می‌تواند بستری برای نگاه متفاوت هنرمندان به معماری و هویت تاریخی کاشان ایجاد کند.

والی زاده خاطرنشان کرد: برگزاری نخستین رویداد ملی عکاسی معماری «دالان» تلاشی برای پیوند دادن هنر عکاسی با معماری و میراث فرهنگی کاشان است و می‌تواند فرصتی برای ثبت بخشی از هویت معماری این شهر و معرفی آن از دریچه نگاه هنرمندان باشد.