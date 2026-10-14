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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

لیگ قهرمانان آسیا ۲ ؛

پیروزی الوحده با هافبک تیم ملی فوتبال ایران؛ قربانی نمره خوب گرفت

پیروزی الوحده با هافبک تیم ملی فوتبال ایران؛ قربانی نمره خوب گرفت

تیم فوتبال الوحده امارات در حضور هافبک تیم ملی ایران موفق به کسب پیروزی در لیگ قهرمانان آسیا۲ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال الوحده امارات و نسف قارشی ازبکستان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز چهارشنبه از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا۲ برگزار شد که این دیدار با پیروزی دو بر یک نمکاینده امارات همراه بود.

محمد قربانی هافبک تیم ملی ایران در ترکیب الوحده به میدان رفت و توانست با عملکرد مطلوب خود روی برد تیمش تاثیرگذار باشد. همچنین مبین دهقان دیگر بازیکن ایرانی الوحده در این بازی فرصت بازی پیدا نکرد و روی نیمکت نشست.

نکته قابل توجه در این مسابقه عملکرد گلر نماینده ازبکستان بود. نعمتوف دروازه بان نسف قارشی نتوانست ضربه پنالتی تیمش را در دقیقه ۳۸ به ثمر برساند تا توپ برگشتی حاصل از این صحنه با بازشدن دروازه اش توسط بازیکنان الوحده همراه شود.

کد مطلب 6978296

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