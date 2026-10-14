به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خوزستان از نقشه زمین‌مرجع این استان به‌عنوان دستاورد تکمیل پروژه زمین‌مرجع‌سازی رونمایی شد؛ پروژه‌ای که با تعیین موقعیت و حدود دقیق پلاک‌های ثبتی، زیرساخت اطلاعات مکانی مورد نیاز برای توسعه و تکمیل حدنگاری (کاداستر) اراضی استان را فراهم می‌کنند. با تکمیل این پروژه، اطلاعات مربوط به دو هزار و ۹۰۰ پلاک ثبتی در گستره‌ای بالغ بر ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار در نقشه زمین‌مرجع خوزستان تجمیع و سامان‌دهی شده است.

تکمیل این پروژه، علاوه بر فراهم‌کردن بستر مناسب برای توسعه و تکمیل نقشه‌های کاداستری، می‌تواند به افزایش دقت در شناسایی محدوده‌های ثبتی، کاهش مغایرت‌های مکانی، پیشگیری از تداخل حدود اراضی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در امور ثبتی کمک کند.

این افدام گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی نظام ثبتی استان محسوب شده و با پیوند دادن اطلاعات ثبتی به موقعیت‌های جغرافیایی دقیق، زمینه را برای مدیریت کارآمدتر اراضی و املاک و تثبیت مطمئن‌تر مالکیت‌ها فراهم می‌سازد.

زمین‌مرجع‌سازی یا ژئورفرنس (Georeferencing)، فرایندی است که طی آن اطلاعات و نقشه‌های مکانی با مختصات جغرافیایی واقعی منطبق می‌شوند تا موقعیت و حدود عوارض و محدوده‌های موردنظر با دقت مشخص شود. در حوزه ثبت اسناد و املاک، این فرایند امکان تعیین موقعیت و انطباق دقیق پلاک‌های ثبتی با اطلاعات مکانی را فراهم می‌کند و یکی از زیرساخت‌های مهم در اجرای نظام جامع حدنگاری به شمار می‌رود.