مرتضی گودرزی دیباج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در ۵۰ سال گذشته به اندازه کل تاریخ ایران برای معماری هزینه کرده‌ایم و امروز انواع بناها از مدرسه و ساختمان گرفته تا مسجد ساخته می‌شود، اما مسئله این است که این بناها تا چه اندازه با فرهنگ و تمدن ایرانی ارتباط دارند.



وی ابراز کرد: هیچ قومی را مانند ایرانیان ندیده‌ام که تا این اندازه مشتاق فرهنگ‌های خارجی باشد. در حالی که در کشور ما انسان‌های متعهد و توانمندی وجود دارند که می‌توانند در مسیر شکل‌گیری معماری متناسب با فرهنگ ایرانی نقش‌آفرینی کنند، اما این موضوع نیازمند طرح، برنامه و نظارت جدی است.



این پژوهشگر و استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازها اظهار کرد: ساختمان‌هایی که امروز در شهرهای ما از جمله کاشان ساخته می‌شوند، در بسیاری از موارد هیچ ارتباطی با فرهنگ و تمدن ما ندارند. باید پرسید چرا معماری امروز ما تا این اندازه از ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود فاصله گرفته است.



وی با اشاره به دوره‌های تاریخی معماری ایران گفت: تا دوره قاجار و حتی پهلوی اول، شاهد تداوم ساخت بناهایی متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و معماری ایران بودیم؛ اما پس از آن، این روند با تغییرات جدی مواجه شد و باید بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاد که معماری ما از مسیر گذشته فاصله گرفت.



گودرزی دیباج خاطرنشان کرد: نکته قابل تأمل این است که حتی فرانسوی‌ها و دیگر خارجی‌هایی که در حوزه معماری سنتی ایران و فرهنگ این سرزمین فعالیت کرده‌اند، در مواردی نسبت به شناخت و حفظ این میراث متعهدتر بوده‌اند. امروز لازم است با بازنگری در سیاست‌های معماری و تقویت نظارت، زمینه‌ای فراهم شود تا معماری معاصر ایران بار دیگر ارتباط خود را با فرهنگ، تاریخ و هویت این سرزمین پیدا کند.