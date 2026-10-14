ابوالفضل ساروقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویداد ملی عکاسی معماری «دالان» اظهار کرد: با توجه ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و تاریخی کاشان، ضرورت پاسداشت میراث ملموس و ناملموس کاشان و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری بیش از پیش احساس می شود.

وی با بیان اینکه شهر کاشان به واسطه برخورداری از آثار متعدد ملموس و ناملموس شناخته شده است، ابراز کرد: آثاری همچون باغ فین به عنوان میراث ملموس و آئین قالیشویان و مهارت قالیبافی به عنوان میراث ناملموس، بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند منطقه فرهنگی کاشان هستند.

شهردار کاشان تصریح کرد: وجه مشترک تمامی این ظرفیت‌ها، توانمندی نیروی انسانی و شهروندان این شهر است که توانسته‌اند چنین آثار فاخر و ارزشمندی را برای مجموعه منطقه فرهنگی کاشان به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: اگر امروز امکان ارتقای برخی از این ظرفیت‌ها را نداریم، حداقل باید در مسیر پاسداشت و گرامیداشت آنها حرکت کنیم. در همین راستا، موضوع «شهر یادگیرنده» و «شهر خلاق» مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است در برنامه‌ریزی‌های شهری، زمینه بالندگی انسان‌محور فراهم شود.

ساروقیان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های شهر برای مشارکت بیشتر شهروندان در عرصه‌های فرهنگی و هنری گفت: باید فرصت‌هایی فراهم کنیم تا شهروندان کاشان بتوانند سهمی در بالندگی شهر و افتخارآفرینی آن داشته باشند.

وی، برگزاری نخستین رویداد ملی عکاسی معماری «دالان» را نیز در همین راستا دانست و گفت: هنر عکاسی به واسطه ویژگی‌های خاص خود، هم امکان ثبت لحظات و رویدادها در تاریخ را فراهم می‌کند و هم دارای شاخص‌های ارزشمند هنری است. برگزاری این رویداد می‌تواند پیوندی میان هنر عکاسی و معماری ایجاد کند.

شهردار کاشان ابراز امیدواری کرد این رویداد در ادامه مسیر خود به سطح بین‌المللی نیز ارتقا پیدا کند و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی در راستای سیاست‌های سازمان قرار دارد و در بودجه سالانه سازمان نیز ردیف‌هایی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: خلاقیت در این حوزه می‌تواند از دریچه‌های مختلف و در ابعاد گوناگون، زمینه حمایت از فرهنگ و هنر را فراهم کند. به همین منظور، ردیف‌های بودجه‌ای متفاوتی برای حمایت از این حوزه در نظر گرفته شده است.

شهردار کاشان در پایان با اشاره به اهمیت همکاری شهروندان و هنرمندان گفت: حضور هنرمندان از سراسر کشور در قالب برنامه‌های ملی، علاوه بر ایجاد تعامل و تبادل تجربه، می‌تواند به پیشرفت و ارتقای هنر در شهر کاشان کمک کند.

وی افزود: پاسداشت میراث فرهنگی و حمایت از هنر، زمینه‌ساز بالندگی انسان‌محور شهر است.