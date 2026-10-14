استاندار کرمان: تدوین برنامه راهبردی تحول معدنی کرمان پایلوت کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات وابسته که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رفسنجان برگزار شد با اشاره به هم‌زمانی برگزاری این نمایشگاه با تشکیل شورای عالی معادن در استان کرمان اظهار کرد: تصمیمات اتخاذشده در این شورا، نقطه عطفی در حوزه معدن استان به شمار می‌رود و امیدواریم مسائل و موضوعات این بخش در قالب برنامه راهبردی تحول معدنی تدوین و برای تصویب به شورای عالی معادن ارائه شود.



وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در بخش معدن افزود: یکی دیگر از تصمیمات مهم این نشست، فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در تعدادی از معادن راکد و بلوکه‌شده استان بود که می‌تواند به تحول در فعالیت‌های معدنی و ایجاد اشتغال در این بخش کمک کند.



طالبی، همچنین با اشاره به ضرورت توجه به نیازهای مردم مناطق معدنی گفت: در مصوبات امروز شورای عالی معادن، توجه به مسائل و مشکلات مردم نیز مورد تأکید قرار گرفت و از ظرفیت‌های این مصوبات می‌توان برای اجرای پروژه‌هایی با هدف جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی استفاده کرد.



وی با بیان اینکه مردم مناطق معدنی، از جمله شهرستان رفسنجان و دیگر نقاط استان، با مشکلاتی مواجه هستند، ابراز امیدواری کرد: از ظرفیت مصوبات شورای عالی معادن برای رفع بخشی از این مشکلات و اجرای پروژه‌های مورد نیاز مردم استفاده شود.



استاندار کرمان در ادامه با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات وابسته اظهار کرد: این نمایشگاه نخستین نمایشگاه استان پس از وقوع جنگ است که می‌تواند در رونق دوباره نمایشگاه‌ها، تقویت اقتصاد استان، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر کرمان، به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، نقش‌آفرین باشد.



طالبی، در پایان با قدردانی از شورای عالی معادن، بر استفاده از ظرفیت تصمیمات این شورا برای تحول در بخش معدن، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع بخشی از مشکلات مردم مناطق معدنی استان تأکید کرد.

