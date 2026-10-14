به گزارش خبرنگار مهر، وجیه‌الله جعفری، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات وابسته کرمان که در رفسنجان برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و صنعتی کشور اظهار کرد: حضور فعالان اقتصادی، معدن‌کاران، صنایع معدنی و تولیدکنندگان ماشین‌آلات در این نمایشگاه، نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌ها و عزم بخش معدن برای ادامه کار است و در شرایط جنگ اقتصادی و نظامی، به تقویت انگیزه و امید برای حرکت در مسیر تولید کمک می‌کند.



وی با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی معادن در استان کرمان افزود: هدف از این نشست، بررسی مسائل بخش معدن و صنایع معدنی و گره‌گشایی از مشکلات این حوزه بود و امیدواریم آثار و نتایج تصمیمات اتخاذشده در بازه‌های زمانی کوتاه نمایان شود.



معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه استان کرمان از ظرفیت‌های معدنی گسترده‌ای برخوردار است، تصریح کرد: در برنامه راهبردی معدن باید همه مراحل فعالیت‌های معدنی، از اکتشاف تا استخراج و تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی، دیده شود.

وی افزود: همچنین لازم است مسئولیت اجرای هر بخش برای دستگاه‌های مرتبط، شرکت‌های معدنی و واحدهای صنعتی مشخص شود تا این برنامه به نقشه‌ای عملیاتی تبدیل شود.



جعفری، یکی از محورهای مهم برنامه‌های توسعه معدنی را ساماندهی و تجمیع داده‌های اکتشافی عنوان کرد و گفت: داده‌های اکتشافی طی سال‌های گذشته از سوی اشخاص، مؤسسات و دستگاه‌های مختلف تولید شده، اما تجمیع آن‌ها به شکل مطلوب انجام نشده است. در این زمینه، اقدامات اولیه برای تجمیع داده‌ها انجام شده و امیدواریم تا پایان سال، تحلیل این اطلاعات تکمیل و زمینه دسترسی سرمایه‌گذاران به داده‌های اکتشافی فراهم شود.



وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های اکتشاف عمیق و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم خبر داد و افزود: این برنامه با مشارکت سازمان زمین‌شناسی و بخش خصوصی دنبال می‌شود و قرار است امسال وارد مرحله اجرا شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به شناسایی ذخایر معدنی و فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.



معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، تکمیل زنجیره ارزش و حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات نهایی را از مطالبات مهم مسئولان استان کرمان دانست و اظهار کرد: با توجه به ذخایر معدنی استان، باید زمینه فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات نهایی قابل مصرف فراهم شود.

وی گفت: در این مسیر، طرح جامع مس که تدوین شده است، می‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی برنامه‌ریزی راهبردی معدن استان مورد استفاده قرار گیرد.



جعفری با اشاره به تدوین طرح جامع سرب و روی و زغال‌سنگ و فعالیت ستادهای تخصصی مرتبط با بخش معدن گفت: ستادهای ملی زغال‌سنگ، فولاد و سایر حوزه‌ها با مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ و انجمن‌های تخصصی فعالیت می‌کنند تا سیاست‌های دولت با برنامه‌های اجرایی هماهنگ شود و تصمیمات اتخاذشده قابلیت عملیاتی شدن داشته باشند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات معدنی را از الزامات افزایش بهره‌وری و تداوم تولید دانست و بیان کرد: فعالیت معدن به عوامل مختلفی وابسته است که ماشین‌آلات معدنی از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. انتخاب فناوری مناسب، ظرفیت تجهیزات و شیوه حمل‌ونقل بر هزینه تمام‌شده تولید و توان رقابت‌پذیری معادن تأثیر دارد.



جعفری ادامه داد: نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات معدنی از جمله برنامه‌های در دست پیگیری وزارت صمت است و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است. با بهبود شرایط، این برنامه‌ها با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.



وی با تأکید بر اهمیت معدن در اقتصاد کشور گفت: معدن یکی از پایه‌های زیرساختی اقتصاد است و اثرگذاری آن به استخراج مواد معدنی محدود نمی‌شود، بلکه تکمیل زنجیره ارزش و بهره‌برداری از همه محصولات قابل استحصال نیز اهمیت دارد؛ از این رو، باید ظرفیت‌های موجود در مواد معدنی و محصولات جانبی آن‌ها شناسایی و برای افزایش ارزش افزوده به کار گرفته شود.



معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اهمیت عناصر حیاتی، کمیاب و راهبردی افزود: در سال ۱۴۰۳، برای نخستین بار فهرستی شامل ۳۰ عنصر حیاتی و راهبردی تهیه و معرفی شد که این فهرست به‌صورت سالانه بازنگری می‌شود و امکان افزایش تعداد عناصر آن نیز وجود دارد.