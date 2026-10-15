به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال خیبر خرم آباد و پرسپولیس در حالی با تساوی بدون گل از سری های بازی های معوقه هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی خرم آباد همراه بود که عملکرد شاگردان مهدی تارتار در بازی های گذشته نوید دیداری جذاب داشت.

با این تفاسیر پرسپولیس بر خلاف انتظار ظاهر شد تا حریفی که میانگین یک امتیاز از هر بازی را در ۸ هفته ابتدایی برای خود کرده بود مانع از برد ششم سرخپوشان تهرانی شود.

آمار بد پاس با دقت کم شوت

مهم ترین نکته از امار بازی پرسپولیس و خیبر به کاهش محسوس تعداد پاس های بازیکنان پرسپولیس معطوف می شود. سرخ ها تنها ۳۹۳ پاس رد و بدل کردند که حداقل ۲۰ درصد نسبت به بدترین بازی سرخ ها در فصل جاری کاهش داشت.

این تیم در امر شوتزنی ۱۱ بار عمل کرد اما دقت پایین این شوت ها سبب شد تا تنها ۴ بار دروازه بان خیبر واکنش نشان دهد و سایر توپ ها بیرون از دروازه باشد.

تعادل در تن به تن ها

پرسپولیس در بازی فیزیکی هم مثل همیشه نبود. آنها حدود ۵۷ درصد در این بازی منبردهای تن به تن را از ان خود کردند تا تقریبا شبیه به میزبان عمل کرده باشند. البته پرسپولیس در نبردهای هوایی موفق بود اما بیشترین ضعف این تیم روی پاس های زمینی و کوتاه خیبری ها بود که پرسپولیسی ها نمی توانستند خیلی خوب دفاع کنند تا همین موضوع باعث دو موقعیت برای شاگردان فراز کمالوند در جریان بازی شود.

کم‌عطش مثل مهاجمان پرسپولیس در خرم آباد

تعویض های تهاجمی مهدی تارتار در جریان بازی با خیبر نشان داد او به چیزی جز برد فکر نمی کند اما حقیقت ماجرا بی میلی مهاجمان این تیم همچون علی علیپور و ایگور سرگیف در گلزنی بود. حتی پوریا شهرآبادی هم پس از ورود به زمین چندان نتوانست خود را در موقعیت گل قرار دهد. تیوی بیفوما هم که ۲۸ دقیقه پایانی در زمین بود با وجود دو موقعیت مسلم گلزنی در زدن ضربات اخر بی دقت بود تا پرسپولیس به تساوی بدون گل برسد.