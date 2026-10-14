پروانه: مسکن کارگری اولویت راهبردی در صیانت از معیشت نیروی کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر چهارشنبه در نخستین نشست کارگروه استانی مسکن کارگری با اشاره به اسناد بالادستی به‌ویژه اصل ۳۱ قانون اساسی و تکالیف تصریح‌شده در ماده ۱۴۹ قانون کار، اظهار کرد: با توجه به تحولات اقتصادی، شکاف هزینه‌ای میان تورم و دستمزد و سهم بالای هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار، تأمین مسکن مناسب برای جامعه کارگری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در پایداری و صیانت از نیروی کار مولد به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تبیین الگوی طراحی‌شده در شیوه‌نامه مسکن کارگری تصریح کرد: تمایز اساسی این طرح، مبتنی بودن بر مدل مشارکتی سه‌جانبه مشتمل بر ظرفیت‌های حاکمیتی دولت، توان سرمایه‌گذاری کارفرمایان و آورده اولیه نیروی کار است که می‌تواند فرآیند تأمین مسکن را از طریق مشوق‌های قانونی و تسهیلات اعتباری شتاب بخشد.

رئیس کارگروه استانی مسکن کارگری با تأکید بر مأموریت‌های ابلاغی در شیوه‌نامه استانی افزود: در نخستین گام، ایجاد و تجمیع بانک جامع اطلاعاتی کارگران متقاضی مسکن با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای شناسایی و غربالگری دقیق واجدان شرایط کلید می‌خورد تا تخصیص اراضی متناسب با آمایش سرزمین و زیست‌بوم صنعتی و بومی استان صورت پذیرد.

وی هم‌افزایی شبکه بانکی استان را پیش‌شرط تحقق این اهداف دانست و گفت: با مشارکت بانک‌های عامل رفاه کارگران، توسعه تعاون و مسکن، تدوین بسته‌های متنوع تسهیلاتی با الگوهای پرداخت و تقسیط منعطف و متناسب با توان مالی جامعه کارگری استان با جدیت دنبال خواهد شد.

پروانه همچنین از تشکیل کمیته تخصصی نظارت و پایش ذیل کارگروه استانی خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته تخصصی، وظیفه بازرسی میدانی، کنترل فنی، ارزیابی کیفیت ساخت و نظارت دقیق بر روند پیشبرد پروژه‌ها را تا مرحله تحویل نهایی بر عهده خواهد داشت تا علاوه بر صیانت از آورده کارگران، شاخص‌های فنی و میزان رضایتمندی متقاضیان در بالاترین سطح ممکن محقق شود.

نخستین نشست کارگروه استانی مسکن کارگری با هدف هم‌سویی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی در تحقق نهضت تأمین مسکن جامعه کار و تولید، با حضور اعضای کارگروه و به ریاست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، برگزار شد.

کارگروه استانی مسکن کارگری متشکل از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیران استانی شعب بانک‌های رفاه کارگران، توسعه تعاون و مسکن، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی استان، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی، شهردار مرکز استان و مدیراجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فعالیت خود را به‌طور رسمی در بوشهر آغاز کرده است.