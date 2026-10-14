معصومی: بهبود معیشت پرستاران باید متناسب با تورم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی عصر چهارشنبه در جمع پرستاران بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فومن به مناسبت روز پرستار، ضمن تبریک این روز به پرستاران کشور به‌ویژه پرستاران شهرستان فومن، اظهار کرد: خدمت گاهی در چارچوب وظایف قانونی تعریف می‌شود، اما در برخی عرصه‌ها معنایی فراتر از انجام وظیفه دارد و پرستاران نمونه روشن این نوع خدمت هستند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش پرستاران در لحظات دشوار بیماری و ناامیدی افزود: پرستاران در شرایطی که بیماران با نگرانی و ناامیدی مواجه هستند، امیدبخش و روشنایی‌ بخش مسیر آنان می‌شوند و این تلاش‌ها فراتر از یک تکلیف اداری و قانونی است.

وی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی، تصریح کرد: زمانی که بیمارستان با کمبود نیرو مواجه است، پرستاران با تلاش مضاعف مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده می‌گیرند و همین مسئله نشان‌دهنده ارزش و اهمیت خدمات آنان است.

معصومی ضمن قدردانی از تلاش‌های پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فومن، از مجموعه کادر درمان، نیروهای خدماتی و اداری، مترون بیمارستان، رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای تلاش در مسیر بهبود شرایط خدمات‌رسانی قدردانی کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فومن، تصریح کرد: اگرچه شرایط بیمارستان نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما همچنان برای ارتقای سطح خدمات درمانی، تأمین تجهیزات و افزایش اعتبارات باید تلاش کرد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی از پیگیری مشکلات حوزه درمان این شهرستان خبر داد و گفت: در رایزنی‌های اخیر با مسئولان حوزه درمان، موضوعاتی از جمله کمبود پزشکان متخصص و برخی مسائل مربوط به خدمات درمانی مطرح شده و این پیگیری‌ها برای رفع مشکلات ادامه خواهد داشت.

معصومی همچنین با اشاره به پیگیری مشکلات حوزه اورژانس، افزود: در روزهای آینده نیز نشست‌هایی با مسئولان مربوطه برای بررسی و رفع بخشی از مشکلات اورژانس برگزار خواهد شد.

وی از اختصاص اعتبار هشت میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های مرتبط با بیمارستان خبر داد و تأکید کرد: لازم است با تعریف پروژه‌های مناسب، زمینه استفاده از این اعتبار برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات بیمارستان فراهم شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، بهبود وضعیت معیشتی پرستاران را ضروری دانست و گفت: با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی موجود، حقوق پرستاران باید افزایش متناسبی داشته باشد و این موضوع را در جلسات و پیگیری‌های آتی مجلس با جدیت دنبال خواهیم کرد.