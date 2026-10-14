کشف و توقیف ۵.۶ تن انواع فرآورده و نهاده دامی قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی نصرتی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و عرضه غیرمجاز فرآورده‌ها و نهاده‌های دامی در سه دهنه انبار واقع در یکی از روستای‌های شهرستان قشم، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام شدند که در بازرسی از انبارهای مذکور، مقدار یک هزار کیلوگرم یونجه،۲ هزار کیلوگرم کاه، ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم سبوس، ۷۰۰ کیلوگرم کنستانتره و ۴۰۰ کیلوگرم جو قاچاق کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با اشاره به اینکه این اقلام فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و برابر دستورالعمل‌های صادره به عنوان «عرضه خارج از شبکه» محسوب می‌شوند، ارزش ریالی اقلام کشف‌شده را بنا بر نظر کارشناسان تقریبی و معادل ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد.

سرهنگ نصرتی در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند؛ پلیس با مخلان نظم اقتصادی و احتکارکنندگان نهاده‌های دامی قاطعانه برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشابه، اخبار و اطلاعات خود را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.