به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابرقویی‌نژاد، شامگاه چهارشنبه پس از تساوی بدون گل مقابل خیبر خرم‌آباد، در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از مردم مهمان‌نواز خرم‌آباد، این مسابقه را دیداری خوب و پرموقعیت توصیف کرد و کیفیت نامناسب زمین ورزشگاه تختی را یکی از عوامل تأثیرگذار بر جریان بازی دانست.

ابرقویی‌نژاد اظهار داشت: به هر دو تیم خسته‌نباشید می‌گویم و از مردم مهمان‌نواز خرم‌آباد تشکر می‌کنم که به شخصه شرمنده‌ام کردند. بازی خیلی خوبی بود و پا به پای حریف پیش رفتیم. موقعیت‌های بسیار خوبی داشتیم، اما متأسفانه نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به وضعیت زمین ورزشگاه تختی افزود: با وجود اینکه بازی خوبی بود، کیفیت زمین اصلاً مناسب نبود. فکر می‌کنم در صحنه‌ای که بیفوما موقعیت داشت، شرایط نامناسب زمین باعث شد نتوانیم به گل برسیم.

واکنش مدافع پرسپولیس به اظهارات خادم‌پور

مدافع پرسپولیس در پاسخ به پرسشی درباره صحبت‌های سینا خادم‌پور که گفته بود پرسپولیس با وجود داشتن بازیکنان زیاد، خوش‌شانس بود که در خرم‌آباد شکست نخورد، گفت: نظر ایشان محترم است، اما به نظرم اشتباه می‌کند. ما در این مسابقه چندین موقعیت تک‌به‌تک داشتیم که از آن‌ها استفاده نکردیم. نمی‌دانم، شاید بازی خیبر و پرسپولیس را ندیده یا مسابقه دیگری را تماشا کرده است.

عذرخواهی از هواداران پرسپولیس بابت تساوی

ابرقویی‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره ناکامی پرسپولیس در گلزنی و استفاده نکردن از موقعیت‌ها اظهار داشت: بعضی روزها توپ وارد دروازه نمی‌شود. بازیکنان تمام تلاش خود را کردند، اما نتیجه آن‌طور که می‌خواستیم رقم نخورد.

وی ادامه داد: از هوادارانمان عذرخواهی می‌کنم؛ آن‌ها لایق بهترین‌ها هستند. بابت اینکه فقط یک امتیاز گرفتیم، از آن‌ها عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم در هفته‌های آینده این نتیجه را جبران کنیم.

ابرقویی‌نژاد: به تصمیم کادر فنی احترام می‌گذارم

مدافع پرسپولیس در پایان، درباره بازگشت به ترکیب تیم و فرصت حضور در میدان نیز گفت: بازی کردن یا نکردن من به نظر کادر فنی بستگی دارد و کاملاً به تصمیم آن‌ها احترام می‌گذارم. وظیفه من به‌عنوان بازیکن این است که تمریناتم را به‌خوبی انجام دهم، استراحت مناسبی داشته باشم و هر زمان فرصتی برای بازی به من داده شد، وظیفه‌ام را به‌درستی انجام دهم.