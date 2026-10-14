به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی، عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از دانش‌آموزان نابینا اظهار کرد: توانمندسازی این دانش‌آموزان تنها به آموزش محدود نمی‌شود و فراهم کردن زمینه استقلال اقتصادی و اجتماعی آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تحصیل ۱۱۵ دانش‌آموز نابینا در استان و فعالیت ۲۰ همکار نابینا در مجموعه آموزش و پرورش استثنایی افزود: دستاوردهای امروز نتیجه مسیری است که از نقطه صفر آغاز شده و نشان می‌دهد افراد دارای نیازهای ویژه می‌توانند با اتکا به توانایی‌های خود به استقلال و پیشرفت دست یابند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد: تحصیل برخی از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کشورهای دیگر و دستیابی آنان به مدارج علمی، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند این جامعه و ضرورت فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت است.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع موانع اشتغال

خانی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گفت: کنار گذاشتن نگاه‌های جزیره‌ای و تقویت همکاری‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و تداوم موفقیت‌های آنان را فراهم کند.

وی پیشنهاد تشکیل شورایی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برای مهارت‌آموزی و اشتغال این دانش‌آموزان را مطرح کرد و افزود: اگر بسترهای اقتصادی و اجتماعی مناسب فراهم نشود، دستیابی به توانمندسازی پایدار دشوار خواهد بود؛ از این رو باید برای آینده این دانش‌آموزان پس از پایان تحصیل نیز برنامه‌ریزی کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان با قدردانی از کارکنان و مجموعه‌های فعال در این حوزه خاطرنشان کرد: خدمت به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، مسئولیتی انسانی و ارزشمند است که با تلاش و تعهد همکاران این مجموعه دنبال می‌شود.

مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید با حضور مسئولان، مربیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان برگزار شد و در پایان از دانش‌آموزان برتر، همکاران نابینا و فعالان حوزه آموزش استثنایی تجلیل به عمل آمد.