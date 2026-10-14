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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

خانی: اشتغال دانش‌آموزان نابینا به دغدغه مشترک دستگاه‌ها تبدیل شود

خانی: اشتغال دانش‌آموزان نابینا به دغدغه مشترک دستگاه‌ها تبدیل شود

سنندج- رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: تشکیل شورای مشترک برای مهارت‌آموزی و اشتغال دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، گامی ضروری برای تقویت استقلال فردی و تضمین آینده شغلی آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی، عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از دانش‌آموزان نابینا اظهار کرد: توانمندسازی این دانش‌آموزان تنها به آموزش محدود نمی‌شود و فراهم کردن زمینه استقلال اقتصادی و اجتماعی آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تحصیل ۱۱۵ دانش‌آموز نابینا در استان و فعالیت ۲۰ همکار نابینا در مجموعه آموزش و پرورش استثنایی افزود: دستاوردهای امروز نتیجه مسیری است که از نقطه صفر آغاز شده و نشان می‌دهد افراد دارای نیازهای ویژه می‌توانند با اتکا به توانایی‌های خود به استقلال و پیشرفت دست یابند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد: تحصیل برخی از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کشورهای دیگر و دستیابی آنان به مدارج علمی، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند این جامعه و ضرورت فراهم کردن فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت است.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع موانع اشتغال

خانی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گفت: کنار گذاشتن نگاه‌های جزیره‌ای و تقویت همکاری‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و تداوم موفقیت‌های آنان را فراهم کند.

وی پیشنهاد تشکیل شورایی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برای مهارت‌آموزی و اشتغال این دانش‌آموزان را مطرح کرد و افزود: اگر بسترهای اقتصادی و اجتماعی مناسب فراهم نشود، دستیابی به توانمندسازی پایدار دشوار خواهد بود؛ از این رو باید برای آینده این دانش‌آموزان پس از پایان تحصیل نیز برنامه‌ریزی کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان با قدردانی از کارکنان و مجموعه‌های فعال در این حوزه خاطرنشان کرد: خدمت به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، مسئولیتی انسانی و ارزشمند است که با تلاش و تعهد همکاران این مجموعه دنبال می‌شود.

مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید با حضور مسئولان، مربیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان برگزار شد و در پایان از دانش‌آموزان برتر، همکاران نابینا و فعالان حوزه آموزش استثنایی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6978342

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