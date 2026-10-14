به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوشگوار عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه جامعه به افراد نابینا اظهار کرد: توانایی انسان‌ها را باید بر اساس ظرفیت یادگیری، مهارت‌ها و کارهایی که قادر به انجام آن هستند ارزیابی کرد، نه صرفاً بر مبنای قدرت بینایی آنان.

وی با بیان اینکه گرامیداشت روز جهانی نابینایان نباید به برگزاری یک مراسم تشریفاتی محدود شود، افزود: این مناسبت فرصتی برای بررسی عملکرد نهادهای مسئول در فراهم کردن بسترهای عادلانه و استاندارد برای زندگی، تحصیل و رشد افراد با نیازهای ویژه است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان با اشاره به ظرفیت ورزش در ارتقای توانمندی افراد عنوان کرد: در ورزش، تلاش، پشتکار و استمرار از عوامل اصلی دستیابی به موفقیت هستند و افراد نابینا نیز با تکیه بر اراده و توانایی‌های خود می‌توانند در عرصه‌های مختلف ورزشی و اجتماعی به جایگاه‌های ارزشمندی دست یابند.

۵ زمین چمن و ۴ اتاق تخصصی تربیت بدنی

خوشگوار با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در استان گفت: آموزش و پرورش کردستان از ظرفیت‌هایی شامل پنج زمین چمن مصنوعی، چهار اتاق تخصصی تربیت بدنی و بزرگ‌ترین سالن سرپوشیده ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در استان برخوردار است.

وی هدف از ایجاد این زیرساخت‌ها را حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه رشد جسمانی و ورزشی آنان دانست و افزود: این امکانات باید در خدمت شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان قرار گیرد و مسیر دستیابی آنان به موفقیت‌های بیشتر را هموار کند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشرفت دانش‌آموزان اظهار کرد: همراهی والدین در مسیر رشد و موفقیت فرزندان دارای نیازهای ویژه اهمیت بسیاری دارد و حمایت خانواده در کنار امکانات آموزشی و ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت آنان باشد.

خوشگوار خطاب به دانش‌آموزان نیز بر ضرورت باور به توانایی‌های فردی تأکید کرد و گفت: موفقیت‌های علمی و ورزشی باید به تقویت استقلال فردی، شکوفایی استعدادها و ایفای نقش مؤثر در آینده کشور منجر شود.

وی در پایان از سازمان آموزش و پرورش استثنایی و هیئت نابینایان استان به دلیل همکاری در این حوزه قدردانی کرد.

این مراسم با تجلیل از دانش‌آموزان برتر، همکاران نابینا و فعالان حوزه آموزش استثنایی و اهدای لوح تقدیر و هدایا به آنان به پایان رسید.