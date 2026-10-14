پیام تسلیت آیت الله عاملی در پی درگذشت امام جمعه اسبق شهرستان نیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله سیدحسن عاملی به مناسبت درگذشت امام جمعه اسبق شهرستان نیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه الراجعون

با تاسف و تحسر و با تسلیم به مشیت الهی از رحلت عالمِ عامل، مجاهد پیشکسوت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مقدسی امام جمعه اسبق شهرستان نیر اطلاع یافتیم‌.

آن عزیز از دست رفته سالهای متمادی در شمیرانات تهران در سنگر تبلیغ، خادم مفاهیم قرآنی، علوم اهل بیت و مُبَلِّغی بسیار موفق بود و همچنین سال ها در سنگر امامت جمعه در شهرستان نیر توفیق خدمت به اهالی مکرم آن خطه را داشت.

از خداوند متعال برای آن بزرگوار علو درجات، رضوان الهی و حشر با معصومین و برای بازماندگان خلفیت خداوندی و تسلای قلبی را از ذات باری تعالی مسالت دارم.

عاش سعیدا و مات سعیدا

سید حسن عاملی

۲۲ مهر ۱۴۰۵

۳ جمادی الاول ۱۴۴۸