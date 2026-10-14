باخت گل گهر سیرجان با اشتباه فردی مقابل المحرق بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال گل‌گهر و المحرق بحرین از ساعت ۱۹:۳۰ امشب چهارشنبه در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا۲ برگزار شد که با شکست ۲ بر صفر نماینده ایران همراه بود.

آرتور رزنده در دقیقه ۴۷ گل نخست بازی را برای المحرق از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. اشتباه عرفان معصومی در دفع توپ با خطای او در محوطه جریمه همراه شد تا سوت محمد نظمی داور این مسابقه، فضای استادیوم سلطان قابوس مسقط را پر کند و رزنده پنالتی را به تور دروازه گل گهر بچسباند.

گل گهر در ادامه دنبال جبران گل خورده بود اما حمله های این تیم بر خلاف نیمه اول چندان رمق نداشت تا المحرق در آخرین دقیقه از وقت های اضافی نیمه دوم روی شوت توبارس و اشتباه محمدرضا اخباری گلر سیرجانی ها گل دوم در دقیقه ۴+۹۰ به ثمر برسد.

عرفان معصومی مدافع گل‌گهر هم در دقیقه ۵۵ با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد تا گل گهر مقابل نماینده بحرین که در رده یازدهم جدول لیگ کشورش قرار دارد بازنده از میدان مسابقه خارج شود.