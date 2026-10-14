محمودی: احکام شرعی مورد ابتلا نباید به فراموشی سپرده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام، سید محسن محمودی، شامگاه چهارشنبه، در جلسه درس اخلاق که در بیت آیت‌الله محمودی(ره) و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، بر ضرورت بیان احکام شرعی تأکید کرد.

این استاد اخلاق با بیان اینکه دانستن احکام شرعی مورد ابتلا از واجبات است، اظهار کرد: متأسفانه بیان احکام شرعی کمرنگ شده است و باید برای احیای این موضوع اهتمام بیشتری صورت گیرد.

وی از مبلغان و ائمه جمعه درخواست کرد بخشی از خطبه‌های نماز جمعه را به بیان احکام اختصاص دهند و اجازه ندهند احکام دین، به‌ویژه در مسائل مورد ابتلای مردم، به فراموشی سپرده شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در ادامه با اشاره به سخنان امام علی(ع) درباره رذیله اخلاقی خودبینی، گفت: این صفت ناپسند از آفات بزرگ اخلاقی است و ریشه بسیاری از گناهان دیگر به شمار می‌رود.

محمودی همچنین با اشاره به برخی اظهارنظرهای نابخردانه بعضی افراد سیاسی در شرایط جنگی، هرگونه اظهارنظری را که موجب امیدواری دشمن شود، تقبیح کرد.

وی در پایان تأکید کرد: از مقامات مسئول انتظار می‌رود اجازه ندهند در شرایط جنگی، هر فردی به خود اجازه دهد برخلاف اهداف انقلاب، رهبری و مردم حرکت کند.