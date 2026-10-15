جزئیات آزمون دکتری دندانپزشکی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات ثبت نام شرکت در آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان که در ۵ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می شود براساس مصوبه قانونی بهداشتکاران مصوبه سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

اصل مدارک شامل موارد زیر باید به صورت واضح و خوانا اسکن شده و با فرمت jpg و حداکثر حجم kb۳۰۰ ذخیره و بارگذاری شود.

مشخصات داوطلب باید در فرم ثبت نام به زبان فارسی درج شود.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون

۱) کارت ملی (پشت و رو)

۲) تمام صفحات شناسنامه (به ویژه صفحه توضیح شناسنامه)

۳) مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت بهداشت درخصوص گذراندن دوره بهداشتکاران دهان و دندان.

۴) یک قطعه عکس ۳×۴ که در سال جاری گرفته شده.

۵) مدرک نشان دهنده وضعیت خدمت نظام وظیفه، بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه( ویژه آقایان).

۶) داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان که در فرم ثبت نام اینترنتی، در قسمت نوع سهمیه، رزمندگان را انتخاب کرده اند، لازم است ضمن مراجعه به سازمان های نیروهای مسلح (آجا، سپاه، فراجا، سازمان بسیج مستضعفین- فقط برای نیروهای رزمنده بسیجی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان و دریافت کد رهگیری ۱۲ رقمی مربوط به سهمیه رزمندگان خود اقدام کرده و سپس در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون، سهمیه و کد رهگیری خود را درج کنند تا تایید نهایی توسط معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال شود.

* اعلام کد رهگیری ۱۲ رقمی رزمندگان، بعد از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد.

* کد رهگیری ۱۲ رقمی ایثارگری برای استفاده از سهمیه رزمندگان برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. بنابراین داوطلبان برای ثبت نام در این آزمون باید به سازمان ذیربط مراجعه و کد رهگیری ۱۲ رقمی جدید مخصوص این آزمون را دریافت کنند.

* داوطلبان ایثارگر متقاضی استفاده از سهمیه جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران باید اطلاعات شناسنامه ای، بویژه کد ملی خود را در فرم ثبت نام وارد کرده و با علامتگذاری در قسمت مربوط به نوع سهمیه، وضعیت خود را مشخص کنند. این افراد نیازی به ارائه کد رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارری ندارند.

۷) گواهی رضایت از نحوه خدمتی. (که به تایید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسیده باشد).

۸) گواهی واجد شرایط بودن متقاضی طبق فرم پیوست (که به تایید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسیده باشد).

۹) حکم کارگزینی دانشگاه مربوطه (پیمانی/ رسمی).

۱۰) اینگونه افراد به هیچ عنوان حق اشتغال بطور آزاد در امور دندانپزشکی و حرف وابسته را ندارند.

۱۱) تعیین ظرفیت و محل آموزش قبول شدگان آزمون دکتری دندانپزشکی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان، بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت تعیین می شود.

۱۲) بررسی احراز شرایط شرکت در آزمون بر اساس صحت سنجی و ارزیابی کارشناسی مستندات بارگذاری شده است.

۱۳) صدور کارت شرکت در جلسه آزمون، منوط به تائید و احراز شرایط حداقل ۹ سال تا بازنشستگی داوطلب است.

مهلت ثبت نام آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان

مدارک متقاضیان واجد شرایط باید از روز شنبه ۹ آبان تا روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir ارسال شود.

تاریخ توزیع کارت و برگزاری آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان

کارت ورود به جلسه از روز شنبه ۳۰ آبان تا روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل دسترسی است.

آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران برگزار خواهد شد.از داوطلبان درخواست می شود یک ساعت قبل از آزمون در محل حضور به هم رسانند.

جدول منابع آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل مشاهده است.