به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست با مدیرکل و شورای معاونان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، با اشاره به موقعیت راهبردی این استان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان اظهار کرد: بنادر هرمزگان به دلیل نقش مؤثر در تجارت، حمل‌ونقل، ترانزیت، تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و جابه‌جایی محموله‌های انرژی، جایگاهی حیاتی در اقتصاد کشور دارند.

وی با بیان اینکه سواحل و جزایر هرمزگان از مزیت‌های مهم توسعه‌ای کشور به شمار می‌روند، افزود: نگاه به دریا و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت بنادر و جزایر می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی منطقه باشد و نقش ایران را در شبکه تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی تقویت کند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه بنادر استان در معادلات اقتصادی منطقه تصریح کرد: در شرایط رقابت کریدورهای بین‌المللی، باید کارکردهای ویژه بنادر مهم کشور، به‌ویژه بندر شهید رجایی، از سطح محلی و ملی فراتر برود و در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت شود.

آشوری تازیانی با اشاره به اهمیت راهبردی بندر شهید رجایی افزود: حوادث تلخ گذشته، با وجود خسارات جانی و اقتصادی، توجه مسئولان کشور را بیش از گذشته به اهمیت این بندر و سایر بنادر هرمزگان جلب کرد. اکنون باید از این فرصت برای بازتعریف جایگاه بنادر استان و ارتقای ظرفیت‌های آن متناسب با شأن و موقعیت راهبردی هرمزگان استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه توسعه بنادر تنها به تأمین تجهیزات و امکانات محدود نمی‌شود، گفت: منابع انسانی متخصص، آموزش مستمر، مهارت‌افزایی، راهبردهای کارآمد و برنامه‌ریزی هدفمند، در کنار زیرساخت‌های مناسب، عوامل اصلی تحول در عملکرد بنادر هستند.

آشوری تازیانی ادامه داد: هرگونه تأخیر در توسعه زیرساخت‌ها، تأمین نیروی انسانی ماهر و نوسازی تجهیزات بندری، به معنای تأخیر در صیانت از سرمایه ملی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی است. از این رو، افزایش شتاب توسعه بنادر بزرگ، متوسط و کوچک استان باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی بنادر کوچک در سواحل مکران و دریای عمان بیان کرد: برنامه‌ریزی در این حوزه باید با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، امنیتی و اقتضائات منطقه انجام شود. اقداماتی که در بنادر سیریک و جاسک دنبال می‌شود و برنامه‌های مربوط به بندر کوه‌مبارک، باید در چارچوب یک راهبرد منسجم توسعه‌ای قرار گیرد.

استاندار هرمزگان همچنین به اخذ مجوز بندر اقیانوسی اشاره کرد و گفت: ایجاد چنین ظرفیتی می‌تواند در شرایط بحران و جنگ، نقش جایگزین و پشتیبان ایفا کند؛ با این حال، توسعه بنادر جدید نباید به تضعیف کارکرد بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر کشور منجر شود.

وی افزود: این ظرفیت باید در سیاست‌های راهبردی کشور برای شکل‌گیری بندر نسل جدید مورد توجه قرار گیرد تا منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی علاوه بر نقش محوری در جابه‌جایی کالا، به یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و پردازش صنعتی کشور تبدیل شود.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان بندری، فعالان اقتصادی و رانندگان کامیون در شرایط جنگی گفت: با وجود تهدیدها و حملات، فعالیت بنادر استان متوقف نشد و با اتخاذ تدابیر لازم، چرخه تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی از روزهای ابتدایی بحران از سر گرفته شد.

آشوری تازیانی با اشاره به نقش‌آفرینی مجموعه‌های رسمی و فعالان بخش خصوصی در استمرار فعالیت‌های بندری افزود: حضور شجاعانه رانندگان و تلاش کارکنان در شرایط ناامن، نشان‌دهنده عزم جدی فعالان این حوزه برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور بود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: تجربه این دوره نشان داد که تاب‌آوری، اراده جمعی، ابتکار و خلاقیت می‌تواند در مواجهه با فشارها، زمینه تداوم فعالیت‌های حیاتی را فراهم کند. استمرار تخلیه و بارگیری کالا در آن شرایط، علاوه بر حفظ جریان تأمین کالا، به ایجاد آرامش در بازار استان و کشور کمک کرد.

آشوری تازیانی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: عملکرد مجموعه بنادر استان در تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیازهای کشور در شرایط دشوار، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و تقویت امنیت اقتصادی ایفا کرد و این تجربه باید مبنای برنامه‌ریزی برای ارتقای آمادگی و شتاب‌بخشی به توسعه بنادر قرار گیرد.