به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید و نابینایان که با حضور جمعی از مسئولان و اعضای انجمن معلولان بینایی گیلان در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تبریک این روز به نابینایان و کم‌بینایان اظهار کرد: هیچ انسانی بدون توانمندی آفریده نشده است و هر فردی استعدادها و ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد که باید با شناسایی آن‌ها و فراهم‌کردن بستر مناسب، زمینه شکوفایی‌شان را فراهم کرد.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه معلولیت به معنای ناتوانی نیست، افزود: گاهی افرادی که با محدودیت‌های جسمی مواجه نیستند، از انجام فعالیت‌هایی که افراد دارای معلولیت به‌خوبی از عهده آن برمی‌آیند، ناتوان هستند؛ ازاین‌رو باید به جای تمرکز بر محدودیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این افراد مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور مؤثر افراد دارای معلولیت، مسئولیتی اجتماعی و مدیریتی است، تصریح کرد: اگر امکانات، ابزارها و زیرساخت‌های لازم فراهم شود، هر فرد می‌تواند متناسب با استعدادهای خود در جامعه نقش‌آفرینی کند، اما نبود این بسترها مانع شکوفایی ظرفیت‌های افراد توانمند می‌شود.

ضرورت حمایت از استعدادهای نابینایان

حق‌شناس با اشاره به توانمندی‌های هنری نابینایان حاضر در این مراسم، تصریح کرد: استعدادهای افراد در حوزه‌های مختلف بروز پیدا می‌کند و وظیفه مسئولان و جامعه این است که این ظرفیت‌ها را شناسایی کرده و زمینه بهره‌مندی از توانایی‌های آنان را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات جامعه نابینایان و کم‌بینایان گیلان گفت: حضور در چنین برنامه‌هایی فرصتی برای شنیدن مستقیم نیازها و دغدغه‌های این افراد است و مسئولان باید از این فرصت برای شناسایی مشکلات و پیگیری راهکارهای عملی استفاده کنند.

استاندار گیلان همچنین از پیگیری برای فراهم‌سازی فضای دائمی فعالیت هنرمندان و حمایت از مطالبات انجمن‌های مرتبط خبر داد و افزود: ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت‌های هنری و اجتماعی افراد دارای معلولیت باید با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

پیگیری ایجاد فضای درمانی ویژه

حق‌شناس در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایجاد درمانگاه ویژه برای ارائه خدمات به اعضای انجمن نابینایان و سایر افراد دارای نیازهای خاص، بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و سازندگان ساختمان در تحقق این طرح تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های مرتبط با ساخت‌ و ساز می‌تواند برای حمایت از طرح‌های عام‌المنفعه مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: آمادگی داریم با همکاری شهرداری، دستگاه‌های مسئول و فعالان حوزه ساخت‌وساز، زمینه مشارکت سازندگان را برای احداث فضای درمانی موردنیاز این انجمن فراهم کنیم تا بخشی از خدمات موردنیاز این افراد در دسترس‌تر قرار گیرد.

استاندار گیلان همچنین از پیگیری برای تجهیز بخشی از بیمارستان ۱۷ شهریور رشت به‌منظور ارائه خدمات تخصصی به بیماران دارای نیازهای ویژه خبر داد و گفت: توسعه خدمات موردنیاز این بیماران، از جمله خدمات دندانپزشکی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای انجام اقدامات درمانی، می‌تواند نیاز به مراجعه آنان به مراکز درمانی خارج از استان را کاهش دهد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از افراد دارای معلولیت نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و همکاری دستگاه‌های مختلف، شرایطی فراهم شود تا این افراد بتوانند متناسب با توانمندی‌های خود در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری حضور مؤثر داشته باشند.

در پایان این مراسم، با حضور استاندار گیلان، مدیرکل بهزیستی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری و شهردار رشت، از جمعی از خیران انجمن معلولان بینایی گیلان و تعدادی از مددجویان این انجمن به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند آنان تجلیل شد.