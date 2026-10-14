بیش از ۲۰ مصوبه عمرانی و خدماتی در سفر فرماندار دشتستان به بخش ارم

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید میدانی فرماندار دشتستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از روستاهای جمیله، دهرود علیا، سنا، بن‌سنا، خیرک، رودفاریاب و شکرک اظهار کرد: در این سفر، مشکلات و مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف بررسی و برای پیگیری و رفع آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

وی افزود: در روستای جمیله، بهسازی خانه بهداشت، تکمیل زمین چمن، اصلاح شبکه برق، بهسازی مسیرها و پل‌ها و پیگیری کانال آبیاری باغات در دستور کار قرار گرفت. همچنین برای تجهیز یک کلاس درس در تنها مدرسه تخریبی روستا، رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان قول مساعد داد.

بخشدار ارم ادامه داد: در دهرود علیا، احداث سالن ورزشی بانوان، تعمیر سد دره‌شلو و رفع مشکلات خانه بهداشت بررسی شد. در روستاهای سنا و بن‌سنا نیز زیرسازی معابر و مرمت پل دودهنه ورودی روستا که در آستانه تخریب قرار دارد، پیگیری شد.

جعفری با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار گفت: در روستای خیرک، موضوع حفر چاه، آبرسانی به باغات و نخیلات و ساماندهی سهمیه آب کشاورزان بررسی شد. همچنین تأمین اعتبار شبکه آبیاری نخیلات، مطالعه و حفر چاه دوم آب شرب و تکمیل پانسیون پزشکان رودفاریاب از دیگر مصوبات و مطالبات پیگیری‌شده بود.

وی افزود: در روستای شکرک نیز تعیین تکلیف احداث آب‌نما یا پل روی رودخانه کبیر، تأمین قیر و آسفالت چهار کوچه و بهسازی جاده گلزار شهدا مورد توجه قرار گرفت.

بخشدار ارم در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و گفت: هدف از این بازدیدها، بررسی مستقیم مشکلات مردم و تسریع در اجرای طرح‌هایی است که به بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان منجر می‌شود.