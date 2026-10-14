به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست چهارشنبه شب در نشست هماهنگی بزرگداشت و راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، با تأکید بر اهمیت گرامیداشت این روز تاریخی اظهار کرد: ۱۳ آبان، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی ملت ایران در مسیر استقلال، عزت و مقابله با سلطه‌گری است.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان فرصتی برای تبیین تاریخ انقلاب و تقویت بصیرت نسل جوان است، افزود: باید تلاش کنیم نسل جوان ما بداند چرا ۱۳ آبان اهمیت دارد و چه پیام‌هایی برای امروز کشور به همراه دارد.

توجه ویژه به نقش‌آفرینی دانش‌آموزان

امام جمعه دشتی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان باید محور اصلی برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان باشند، گفت: لازم است مسئولیت‌های اصلی اجرای برنامه‌ها، تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای به نوجوانان سپرده شود تا با احساس مسئولیت، در برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، انجمن‌های اسلامی و شوراهای دانش‌آموزی تأکید کرد.

تبیین حوادث تاریخی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های نسل جوان

حجت‌الاسلام زاهددوست برگزاری جلسات تبیینی برای دانش‌آموزان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید با زبانی قابل فهم، منطقی و اقناعی به پرسش‌های نسل جوان درباره تاریخ انقلاب، استقلال کشور، تحریم‌ها و مسائل روز پاسخ داد.

وی پیشنهاد کرد پویش‌های دانش‌آموزی با محوریت تولید کلیپ، طراحی پلاکارد، نقاشی و محتوای رسانه‌ای با موضوع استقلال، عزت ملی و استکبارستیزی برگزار شود.

حضور پرشور مردم و تکریم خانواده‌های شهدای دانش‌آموز

امام جمعه دشتی همچنین بر دعوت از همه اقشار مردم، خانواده‌ها، فرهنگیان، دانشگاهیان، بازاریان، کارگران، روحانیون و مسئولان برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد.

وی در پایان، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز را از دیگر برنامه‌های پیشنهادی این مناسبت برشمرد و بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهدای دانش‌آموز و تبیین آرمان‌های آنان برای نسل جدید تأکید کرد.