مسابقات قایقرانی هفته تربیت بدنی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته تربیت بدنی، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مسابقات هفته آینده، با حضور مسئولین کمیته‌های تخصصی قایقرانی و رامتین حکمت‌آرا، دبیر هیئت قایقرانی استان بوشهر، در دفتر هیئت قایقرانی برگزار شد.

در این نشست ، ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی، مقرر شد مسابقات در رشته‌های دارگون بوت، کایاک و تورینگ، در مسافت ۲۰۰ متر و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شود.

بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، این مسابقات در پیست هیئت قایقرانی بوشهر و ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد. زمان دقیق مسابقات، یکی از روزهای پنجشنبه یا جمعه هفته آینده است که با توجه به وضعیت آب و هوا نهایی و اعلام می‌شود.

هیئت قایقرانی استان بوشهر با تأکید بر همکاری کمیته‌های تخصصی، هدف از برگزاری این مسابقات را گرامیداشت هفته تربیت بدنی و توسعه و ارتقای ورزش قایقرانی در استان اعلام کرد.