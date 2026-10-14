به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در شب صنایع خلاق که با حضور هنرمندان صنایع دستی استان اصفهان در پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون برگزار شد، با اشاره به مجموعه رویدادهای فرهنگی، مهارتی و فناورانه برگزارشده در اصفهان اظهار کرد: بخشی از اتفاقات، نتایج خود را به‌سرعت نشان می‌دهند، اما برخی برنامه‌ها ماهیتی جریان‌ساز دارند و آثار واقعی آن‌ها پس از گذشت زمان آشکار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های یک سال گذشته اصفهان افزود: بسیاری از رویدادهایی که در این مدت برگزار شده‌اند، با هدف ایجاد جریان‌های تازه در حوزه‌های مهارت، فناوری، فرهنگ و خلاقیت شکل گرفته‌اند و آثار آن‌ها ممکن است در یک یا دو دهه آینده به‌طور کامل نمایان شود.

استاندار اصفهان با اشاره به تجربه‌های پیشین خود در مدیریت شهری بیان کرد: برخی جریان‌هایی که در دوره مسئولیت شهرداری اصفهان آغاز شدند، امروز نتایج خود را نشان می‌دهند؛ تجربه‌ای که اهمیت استمرار برنامه‌ریزی و حمایت از جریان‌های خلاق را برای دستیابی به نتایج پایدار روشن می‌کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به برگزاری رویدادهای مرتبط با مهارت‌آموزی، فناوری‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای و جشنواره‌های فرهنگی در اصفهان ادامه داد: مسابقات مهارتی که سال گذشته در این شهر برگزار شد، با مشارکت گسترده جوانان همراه بود و قرار است اصفهان در چهار دوره میزبان این رقابت‌ها باشد.

وی همچنین با اشاره به میزبانی اصفهان از رقابت‌های بازی‌های رایانه‌ای گفت: این حوزه به‌ویژه برای نسل جوان و متولدین دهه‌های هشتاد و نود جذابیت دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی استعدادها و گسترش فعالیت‌های خلاقانه فراهم کند. اصفهان نیز میزبانی چهار دوره این رقابت‌ها را بر عهده گرفته است.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و دیگر رویدادهای فرهنگی و اقتصادی در این شهر تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در کنار فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های فناورانه، بخشی از مسیر توسعه فعالیت‌های خلاقانه در اصفهان است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر اهمیت پیوند میان استعدادهای جوان و فرصت‌های عملی برای بروز توانمندی‌ها خاطرنشان کرد: این رویدادها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که امکان حضور، تجربه‌اندوزی و شکوفایی ظرفیت‌های جوانان را فراهم کنند؛ ظرفیتی که در آینده می‌تواند در خدمت توسعه اصفهان و کشور قرار گیرد.

وی در پایان با قدردانی از هنرمندان و فعالان حاضر در شب صنایع خلاق، بر اهمیت استمرار فعالیت‌هایی تأکید کرد که امکان بروز توانمندی‌های هنری و خلاقانه را فراهم می‌کنند.