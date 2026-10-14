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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

الهندی: اسرائیل در بازگرداندن هیبت از دست رفته‌اش شکست خورد

الهندی: اسرائیل در بازگرداندن هیبت از دست رفته‌اش شکست خورد

معاون دبیرکل جهاد اسلامی با بیان اینکه منطقه در برابر تلاش آمریکا برای تحت‌ سلطه قرار دادن آن مقاومت می‌کند، گفت: اسرائیل در بازگرداندن هیبت از دست‌ رفته خود ناکام مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العهد، «محمد الهندی» معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفت وگو با شبکه المسیره یمن گفت: منطقه در برابر تلاش برای تحت‌سلطه قرار دادن آن از سوی آمریکا مقاومت می‌کند و «اسرائیل» در بازگرداندن هیبت ازدست‌رفته خود ناکام مانده است.

وی افزود: کشورهای شرکت‌کننده در نشست شرم‌الشیخ را مسئول تداوم جنایت‌ها در نوار غزه می‌دانیم.

الهندی گفت: جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی در صورت دستیابی به توافق بر سر مبانی جدید، به سازمان آزادی‌بخش فلسطین خواهند پیوست.

وی در پایان تأکید کرد: نقش سازمان آزادی‌بخش فلسطین در شرایط کنونی برای پیشبرد توافق‌ها با دشمن «اسرائیلی» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6978394

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