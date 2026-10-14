به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العهد، «محمد الهندی» معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفت وگو با شبکه المسیره یمن گفت: منطقه در برابر تلاش برای تحت‌سلطه قرار دادن آن از سوی آمریکا مقاومت می‌کند و «اسرائیل» در بازگرداندن هیبت ازدست‌رفته خود ناکام مانده است.

وی افزود: کشورهای شرکت‌کننده در نشست شرم‌الشیخ را مسئول تداوم جنایت‌ها در نوار غزه می‌دانیم.

الهندی گفت: جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی در صورت دستیابی به توافق بر سر مبانی جدید، به سازمان آزادی‌بخش فلسطین خواهند پیوست.

وی در پایان تأکید کرد: نقش سازمان آزادی‌بخش فلسطین در شرایط کنونی برای پیشبرد توافق‌ها با دشمن «اسرائیلی» مورد استفاده قرار می‌گیرد.