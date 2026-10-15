مشارکت ۱۶میلیاردتومانی آستان قدس و شهرداری میناب در بازسازی گلزار شهدا

حبیب‌الله سهرابی، شهردار میناب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت درحال پیگیری برای ساماندهی گلزار شهدای دانش‌آموز، و جزئیات اعتبارات و پروژه‌های در دست اقدام اظهار داشت:حادثه تلخ شهادت دانش‌آموزان مینابی اگرچه داغی سنگین بر دل مردم این خطه نهاد، اما انسجام و پیگیری مسئولان برای تکریم مقام این شهدا و التیام آلام خانواده‌های داغدار را به دنبال داشت.



وی افزود: در این راستا، شهرداری میناب با همکاری آستان قدس رضوی و نهادهای محلی، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و حمایتی را با اجرای برنامه های متفاوت در دستور کار قرار داده است.



اعزام نمایندگان آستان قدس رضوی و آغاز حمایت‌های اجتماعی



شهردار میناب در تشریح روند پیگیری‌ها پس از این حادثه تلخ اظهار کرد: پس از برگزاری باشکوه مراسم تشییع، تدفین و آیین چهلم شهدا، گروهی از نمایندگان آستان قدس رضوی به دستور حضرت آیت‌الله مروی، تولیت آستان قدس رضوی، به میناب اعزام شدند تا موضوع احداث مقبره شهدای دانش‌آموز و حمایت‌های اجتماعی از آسیب‌دیدگان را از نزدیک پیگیری کنند.



سهرابی با قدردانی از نقش‌آفرینی آستان قدس رضوی افزود: این نهاد مقدس علاوه بر اعلام آمادگی کامل برای ساخت مقبره شهدای دانش‌آموز، اقدامات مؤثری نیز در حوزه حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های آسیب‌دیده انجام داد که شایسته قدردانی است.



تزریق ۶.۵ میلیارد تومان برای فاز نخست و رفع نیازهای تابستانی



سهرابی با اشاره به اجرای طرح موقت بهسازی محوطه گلزار با مشارکت آستان قدس رضوی و شهرداری میناب گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، ۵ میلیارد تومان از سوی آستان قدس رضوی و ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری و در مجموع ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای اقدامات فوری اختصاص یافت.



وی خاطرنشان کرد: احداث سایبان موقت با داربست و پوشش شید، کف‌سازی بتنی، تأمین روشنایی، تهیه چمن، خرید چهار دستگاه فن کولر، نصب پنکه‌های سقفی و تأمین آب‌سردکن از جمله اقداماتی بود که با هدف بهبود شرایط محیطی و فراهم‌سازی فضایی مناسب برای حضور خانواده‌های شهدا و شهروندان در فصل تابستان انجام شد.



تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی برای مقابله با فصل بارندگی



شهردار میناب با اشاره به دغدغه خانواده‌های معظم شهدا و مردم نسبت به وضعیت گلزار در فصل بارندگی بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر فرماندار میناب و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی برای اجرای اقدامات تکمیلی و رفع مشکلات زیرساختی گلزار اختصاص یافت.



وی تصریح کرد: تبدیل پوشش سازه موجود به سقف یوپی وی‌ سی، خرید و استقرار کانکس کفشداری، تکمیل کف‌سازی محوطه، تکمیل سرویس‌های بهداشتی، تهیه کانکس ویژه خادمان گلزار و خرید سیستم صوتی متناسب با فضای معنوی این مکان، از جمله اقداماتی است که با این اعتبار در حال اجراست.



سهرابی با ابراز امیدواری گفت: با تکمیل این اقدامات طی ۱۵ روز آینده، شرایط مطلوبی برای حضور شهروندان فراهم شده و نگرانی‌ها درباره فصل بارندگی برطرف می شود.



روند ملی و بین‌المللی احداث مقبره شهدای دانش‌آموز



شهردار میناب درباره ساخت مقبره دائم شهدای دانش‌آموز نیز گفت: با پیگیری نمایندگان آستان قدس رضوی و برگزاری مسابقه‌ای در سطح جهانی برای اجرای طراحی گلزار، این فرآیند طی مراحل اداری و اجرایی در جریان است و پیش‌بینی می‌شود با تعیین پیمانکار در اواخر سال جاری انجام شود.



وی تأکید کرد: اقدامات موقت و تکمیلی کنونی تا زمان اجرای طرح اصلی، با هدف تکریم مقام شهدا و فراهم‌کردن امکانات مناسب برای خانواده‌های داغدار دنبال می‌شود.



قدردانی از همراهی مسئولان و نهادها



سهرابی ضمن قدردانی از همراهی و حمایت‌های آستان قدس رضوی، امام جمعه میناب، نماینده مردم شرق در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان، پیگیری‌های مستمر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور استانداری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی محلی، خاطرنشان کرد: پاسداشت مقام والای شهدای دانش‌آموز و خدمت به خانواده‌های معظم آنان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است و این مسیر با هم افزایی همه نهادهای مسئول با قدرت ادامه خواهد داشت.