تامین کالاهای اساسی مردم و سوخت واحدهای تولیدی با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: استان اردبیل از ذخایر استراتژیک مطلوبی برخوردار بوده و تامین و توزیع کالاهای اساسی مردم همچنان با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: در همین راستا، طی مدت اخیر ۶۴هزار تن کالای اساسی از کشورهای مختلف وارد و در استان توزیع شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تاکید بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار ادامه داد: قرارگاه ویژه نظارت و بازرسی در سطح استان فعال است و برخورد بازدارنده با متخلفان، گران‌فروشان و محتکران باید با جدیت دنبال شود و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی نیز موظف هستند با مشارکت بخش خصوصی، تامین و واردات مستمر کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهند.

خلیلی نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها را ضروری دانست و گفت: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و فرمانداری‌ها باید نظارت بر نانوایی‌ها را به‌صورت جدی دنبال کنند و زمینه مشارکت مردم در گزارش تخلفات از طریق سامانه‌های ۱۲۴، ۱۳۲ و ۱۹۰ فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل تشریفات گمرکی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تفویض اختیار به استانداران تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسؤول به‌ویژه گمرکات استان باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تسریع در واردات و تامین کالاهای اساسی استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تامین سوخت دوم نانوایی‌ها و واحدهای تولیدی را از اولویت‌ها برشمرد و تصریح کرد: علاوه بر سهمیه سوخت اختصاص‌یافته به استان، با پیگیری مقام عالی استان، ۷۰میلیون لیتر سوخت مازاد نیز تامین شده و مدیران دستگاه‌های مرتبط باید با جدیت، نیازهای سوختی واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی و صنعت را تامین کنند تا روند فعالیت و تولید در این واحدها با مشکل مواجه نشود.

خلیلی در پایان با اشاره به ضرورت ایفای تعهدات بانکی در حوزه تامین دارو اظهار کرد: لازم است بانک‌های عامل نسبت به پرداخت باقی‌مانده تسهیلات مصوب داروخانه‌ها اقدام کنند و هر بانکی که به تعهدات و مصوبات قرارگاه عمل نکند، باید در برابر مسؤولیت خود پاسخگو باشد.