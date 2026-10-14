به گزارش خبرنگار مهر، حمزه ذاکری عصر چهارشنبه در سفر به شهرکرد و در نشست بررسی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی این اداره‌کل اظهار کرد: مرکز مدیریت راه‌ها باید به اتاق فکر اداره‌کل تبدیل شود تا مدیران بتوانند با دسترسی به اطلاعات و سامانه‌های مرتبط، وضعیت بخش‌های مختلف را بررسی کرده و تصمیم‌های مدیریتی را با دسترسی سریع‌تر به اطلاعات اتخاذ کنند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نرم‌افزارهای سازمان افزود: پراکندگی سامانه‌های حوزه راهداری، حمل‌ونقل و پیمان‌ها، دسترسی یکپارچه به اطلاعات را دشوار می‌کند؛ ازاین‌رو، ساماندهی نرم‌افزارها و فراهم‌کردن امکان دسترسی و گزارش‌گیری از سامانه‌های مختلف در مرکز مدیریت راه‌ها، از موضوعات مهم در مسیر هوشمندسازی است.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با قدردانی از اقدامات کارشناسان چهارمحال‌وبختیاری در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت راه‌ها تصریح کرد: گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست نشان‌دهنده پیگیری فنی و دغدغه‌مندی مجموعه استان است و تقویت ارتباط مستمر با دفاتر تخصصی سازمان می‌تواند زمینه پیگیری مؤثرتر نیازها و رفع مشکلات را فراهم کند.

ذاکری با تأکید بر اهمیت تأمین نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و مرکز مدیریت راه‌ها ادامه داد: کمبود نیروهای متخصص و کیفی، یکی از چالش‌های جدی در ستاد و ادارات کل است و باید از ظرفیت‌های موجود، ازجمله توان تخصصی دانشگاه‌ها، برای کمک به رفع این نیازها استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ نیروهای آموزش‌دیده در حوزه تخصصی خود تأکید کرد و گفت: نیروهایی که برای فعالیت در مراکز مدیریت راه‌ها آموزش دیده‌اند، باید در همان حوزه تخصصی به کار گرفته شوند؛ چراکه تضعیف هر بخش تخصصی می‌تواند بر عملکرد مجموعه اثر بگذارد.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اهمیت امنیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه پدافند غیرعامل و امنیت سامانه‌ها باید با دقت اجرا شود و ادارات کل نیز گزارش عملکرد خود را به‌صورت منظم به دفاتر تخصصی ارائه دهند.

ذاکری افزایش پایداری سامانه‌های عملیاتی را از دیگر اولویت‌های این حوزه دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت عملکرد سامانه‌ها و کاهش اختلال در ارائه خدمات تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکالیف نظارتی سازمان در حوزه حمل‌ونقل، بر ضرورت برنامه‌ریزی ادارات کل برای اجرای وظایف قانونی، تقویت تعامل با پلیس و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های نظارتی تأکید کرد.

ذاکری با اشاره به رویکرد حمایتی مدیریت سازمان از ادارات کل استان‌ها گفت: رویکرد ستاد، پشتیبانی از ادارات کل و کمک به رفع مشکلات آنهاست و مسائل مطرح‌شده در این نشست در چارچوب ارتباط با دفاتر تخصصی و پیگیری نیازهای استان دنبال خواهد شد.

در این نشست، محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عارف رومینا، مدیرکل فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان، سعید خدابخشی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و مرکز مدیریت راه‌های استان حضور داشتند.