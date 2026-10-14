به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین گفتگوی ویدیویی با مردم ضمن توجه به فرارسیدن فصل پاییز گفت: در مهرماه، فصل آغاز علم و دانش، تبریک می‌گویم به همه دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز. حتماً روزهای زیبایی برای همه آن‌هاست؛ بعد از یک مدت تعطیلی که امروز حضور پیدا می‌کنند در مدارس و در دانشگاه. ان‌شاءالله که همیشه کانون گرم خانواده شما برقرار باشد و سال تحصیلی موفقی را هم برای همه شما آرزو می‌کنم.

وی افزود: پیشاپیش هم ولادت باسعادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را عرض تبریک و تهنیت دارم، به‌ویژه به پرستاران زحمتکش و ایثارگر، برادران و خواهران خودم؛ به‌ویژه آن‌هایی که خوش درخشیدند، چه در دوران دفاع مقدس که در آغاز این ماه، هفته دفاع مقدس بود و چه در این دو جنگ تحمیلی اخیر، ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، که انصافاً شجاعانه خدمت کردند و ایثارگرانه در میدان بودند.

قالیباف تاکید کرد: باید در میدان جنگ در پیشگاه خدا باورمان این باشد که با دشمن زورگو شجاعانه بجنگیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم. باید این‌قدر قوی شویم که آمریکا و دنیا و منطقه بفهمند که نمی‌توانند به اهداف خودشان برسند. آن وقتی که ما به یک بازدارندگی پایدار می‌رسیم و باید این قدرت را به تمام بازیگران منطقه‌ای و جهانی اثبات کرده باشیم تا کسی جرئت نکند به ما حمله کند.

وی در ادامه گفت: در هشت سال دفاع مقدس با رژیم بعثی صدام جنگیدیم. البته هزینه دادیم، سختی کشیدیم، اما در نهایت برای چند دهه هیچ‌کس جرئت و طمع نکرد که به کشور عزیزمان ایران حمله بکند. این وضعیت بازدارندگی است؛ یعنی هیچ‌کس نباید جرئت داشته باشد که به ما حمله کند و هر کسی که این فکر احمقانه به ذهنش رسید، به تجربه نگاه کند و بفهمد و نمی‌تواند با ایران پنجه در پنجه بیندازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قوی شدن تنها و صرفاً از بُعد نظامی نیست. بازدارندگی متغیرهایی دارد و طبیعتاً یک اولویت مهم آن، همان اولویت‌های نظامی است که ما دیدیم؛ مثلاً قدرت آتش ما، قدرت آفند ما و دفاع هوایی ما بین جنگ ۱۲روزه و این جنگ اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرد، مؤثرتر شد و پرحجم‌تر شد. مخصوصاً در دفاع هوایی، نسبت به قبل تفاوتی جدی پیدا کرد و دشمن آسیب‌های جدی دید؛ از پهپادها گرفته تا اف‌ـ۳۵، دیدید که چه اثراتی داشت. در کنار این‌ها، توان جبهه مقاومت، اشراف بر تنگه هرمز، انسجام ملی و هسته سخت ۹۰ میلیونی، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی ما، داشتن چشم‌انداز روشن و ... جزو مؤلفه‌های بازدارندگی است.

وی ضمن اشاره به قدرت بازدارندگی ایران یادآور شد: هدف ما این است که از طریق قوی شدن، بازدارندگی ایجاد کنیم و این قوی شدن را در ذهن دشمن تثبیت کنیم. برای این هدف، هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم؛ یعنی باید در زمان لازم با تمام توان بجنگیم، هر فرصتی پیدا می‌کنیم، آمادگی خودمان را بالا ببریم و هر وقت هم در میدان به پیروزی نظامی می‌رسیم، باید آن پیروزی را به یک پیروزی سیاسی هم تبدیل و آن را تثبیت و به یک سند شکست برای دشمن تبدیل کنیم.

قالیباف در ادامه گفت: باید امتیازهایی را که برای قوی شدن لازم داریم، بگیریم تا هم بتوانیم منافع خودمان را حفظ کنیم، منابع خودمان را افزایش دهیم و زمان لازم را بخریم تا بتوانیم خودمان را قوی‌تر کنیم. در مقابل چرخه جنگ، مذاکره و صلح، معادله جدیدی ایجاد می‌کنیم و آن جنگ، مذاکره و بازدارندگی است. این چرخه هر زمان که قوی شدیم، به پایان می‌رسد. قبل از امضای تفاهم‌نامه، گفتم که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان عمل نمی‌کنند. به همین دلیل هم ما تفاهم‌نامه را، دومرحله‌ای تنظیم کردیم، چون به آن‌ها اعتماد نداشتیم. یعنی اول خوب جنگیدیم و به یک برتری راهبردی رسیدیم، بعد آمریکا را مجبور کردیم تفاهم را بپذیرد و یک سند شکست بر دشمن تحمیل کردیم که همه دنیا گفت ایران در جنگ پیروز شد.

وی ضمن اشاره به متحدان کشور عزیزمان در برابر دشمن تاکید کرد: این به نیروهای نظامی ما هم کمک کرد که قوی‌تر شوند، حزب‌الله لبنان قوی‌تر شود و ما با این تفاهم، فرصت و منابع کافی پیدا کردیم که مؤلفه‌های قدرت خودمان را هم قوی کنیم. وقتی می‌گوییم هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم، منظورمان این نیست که جنگ بی‌پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم؛ بلکه منظورمان این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم و مجبور شود به خواسته‌های به‌حق ملت ما تن بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد اخیر طرف آمریکا برای پایان جنگ خاطزنشان کرد: درباره پیشنهادی که ارائه شده، ما قبلاً هم گفتیم و باز هم می‌گوییم که رئیس‌جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن‌ها را نقض کرده و عهدشکنی کرده است. آمریکا باید تنبیه شده و تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته‌های به‌حق ملت ایران را بپذیرد.

وی در پایان با خطاب مستقیم به مردم افزود: ملت عزیز ایران! در مسیر ایجاد بازدارندگی نیازمند وحدت کلمه حول محور عمود خیمه انقلاب، یعنی رهبری معظم انقلاب، هستیم. ما نیازمند انسجام اجتماعی حداکثری هستیم. این‌ها برای ما حیاتی است. باید در همه این میدان‌ها پیروز شویم، یعنی در میدان نظامی، میدان خدمت، مخصوصاً معیشت که با کمک همه ما به دولت در این مسیر محقق می‌شود، و نیز در میدان دیپلماسی، بتوانیم ان‌شاءالله سختی‌هایی را که مردم ما تحمل می‌کنند، به روزهای شیرین و آینده‌ای روشن و امیدوارکننده تبدیل کنیم.