به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند در این دیدار، که چهارشنبه، ۲۲ مهرماه، در ساختمان صلح انجام شد، گزارشی از اقدامات و خدمات جمعیت هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم با عنوان «خط مقدم بشردوستی» ارائه کرد و به تشریح ابعاد عملیات امدادی، خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های امدادی، کمک‌های بین‌المللی و اقدامات آموزشی پرداخت.

نجات ۷۲۵۰ نفر از زیر آوار

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ابعاد حملات و عملیات امدادی در جنگ تحمیلی سوم گفت: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱۳۸ منطقه در استان‌های مختلف کشور هدف حمله دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۲۷ هزار تن بمب در تهران فروریخته و ۴۵ درصد از حجم بمب‌های استفاده‌شده در این جنگ به پایتخت اختصاص داشته است، افزود: در این مدت، از مجموع ۱۱۰ هزار نیروی آماده عملیات جمعیت هلال‌احمر، ۲۸ هزار نفر در میدان حضور داشتند و سایر نیروها در حالت آماده‌باش و ذخیره عملیاتی بودند.

کولیوند با اشاره به تلاش امدادگران در مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۷۲۵۰ نفر از زیر آوار نجات یافتند و امدادگران جمعیت هلال‌احمر ۶۰۰۳ مأموریت امدادی انجام دادند.

وی همچنین از آسیب‌دیدن ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غیرنظامی در این جنگ خبر داد و گفت: بیش از ۱۲۳ هزار واحد از این تعداد مسکونی بوده است.

آسیب به ۵۶ مرکز هلال‌احمر و ۴۹ وسیله و تجهیزات امدادی

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های امدادی گفت: در جریان حملات، ۵۶ مرکز جمعیت هلال‌احمر هدف قرار گرفت و در مجموع ۴۹ مورد از تجهیزات و وسایل لجستیکی امدادی آسیب دید که شامل سه فروند بالگرد، سه خودروی عملیاتی و ۴۳ دستگاه آمبولانس بود.

وی با تأکید بر پیگیری ابعاد حقوق بشردوستانه این حملات افزود: در این زمینه، ۳۵ مکاتبه با مراجع بین‌المللی برای اعلام و پیگیری موارد نقض حقوق بشردوستانه انجام شد.

کولیوند همچنین با اشاره به حمایت‌های بین‌المللی از ایران در این دوره گفت: کمک‌هایی از ۱۸ کشور و نهاد بین المللی به ایران رسید و بیش از ۳۵۰ تن دارو نیز به کشور ارسال شد.

ثبت بیش از ۷ میلیون تماس در سامانه ۱۱۲

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تشریح عملکرد سامانه ملی امدادونجات ۱۱۲ گفت: بیش از ۷ میلیون تماس در این سامانه ثبت و مدیریت شد. همچنین، زمان حضور نیروهای امدادی در صحنه حادثه به چهار دقیقه رسید.

وی با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در شرایط بحران جنگ اظهار کرد: در بخش آموزش، ۸ میلیون نفر از طریق فضای مجازی و ۳ میلیون نفر به‌صورت چهره‌به‌چهره آموزش دیدند.

خیرین؛ سنگرداران بی‌ادعای حماسه رمضان

کولیوند در بخش دیگری از این دیدار، با قدردانی از همراهی خیرین در جنگ تحمیلی سوم، آنان را سنگرداران بی‌ادعای حماسه رمضان توصیف کرد و گفت: خیرین بی‌ادعا در این جنگ در کنار جمعیت هلال‌احمر بودند و با حمایت‌های خود به ما آبرو و عزت بخشیدند؛ بی‌آنکه ذره‌ای به کرامت مردم آسیب وارد شود.

در ادامه این دیدار، ویدیوهایی از خسارت‌ها و آسیب‌های واردشده در جریان حملات دشمن و همچنین دستاوردها و پیشرفت‌های جمعیت هلال‌احمر، به‌ویژه در حوزه فناوری و ربات‌های امدادی، برای حاضران پخش شد.

خیرین حاضر در این نشست نیز ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات جمعیت هلال‌احمر و تلاش‌های دکتر کولیوند، آمادگی خود را برای همکاری و مشارکت در فعالیت‌های این جمعیت در حوزه‌های تخصصی اعلام کردند.

حاضران با تأکید بر جایگاه و اعتبار جمعیت هلال‌احمر در میان مردم، تلاش‌های این مجموعه را ارزشمند و در مسیر رضایت الهی توصیف کردند. آنان همچنین از عملکرد دکتر کولیوند در مسئولیت‌های مختلف، به‌ویژه در جمعیت هلال‌احمر، قدردانی کردند و حضور میدانی و پیشگامی او در صحنه‌های خدمت را مورد توجه قرار دادند.

خیرین در این دیدار، آشنایی با فعالیت‌ها و دستاوردهای جمعیت هلال‌احمر را فرصتی ارزشمند دانستند و بر تداوم همراهی و حمایت از برنامه‌های این مجموعه تأکید کردند.

در پایان این نشست، خیرین به لباس داوطلبی جمعیت هلال‌احمر ملبس شدند و کارت عضویت داوطلبانه خود در هلال‌احمر را نیز دریافت کردند.