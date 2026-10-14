امام جمعه دهگلان: مبارزه با فساد و تحقق عدالت، مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های حمایت از کشور و نظام اسلامی اظهار کرد: روحیه جهادی و فداکاری مردم ایران همچنان زنده است و این حضور، محاسبات دشمنان و مزدوران آنان را برهم زده است.

وی با بیان اینکه دشمن پس از به‌کارگیری ابزارهای نظامی، رسانه‌ای، تهدید و تطمیع، به جنگ روانی و ایجاد اختلاف در داخل کشور روی می‌آورد، افزود: هر اقدامی که موجب القای ضعف و ناتوانی ایران اسلامی به دشمن شود، خیانت به کشور است؛ همان‌گونه که تفرقه‌افکنی به وحدت جامعه آسیب می‌زند.

امام جمعه دهگلان با تأکید بر اهمیت حفظ همدلی و انسجام ملی تصریح کرد: امروز زمان وحدت، همبستگی و عمل است، نه دوقطبی‌سازی و شعار دادن. باید مراقب بود دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده نکند.

مردم هم حامی کشورند و هم حق مطالبه‌گری دارند

ماموستا محمدی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: حمایت از ایران، اسلام و انقلاب یک وظیفه است، اما مردم در کنار این حمایت، حق دارند درباره گرانی، تورم، بیکاری و کوچک شدن سفره‌هایشان مطالبه‌گری کنند.

وی افزود: نباید مطالبات به‌حق مردم نادیده گرفته شود. مسئولان باید برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه تلاش کنند و در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

امام جمعه دهگلان با انتقاد از بی‌توجهی احتمالی برخی مدیران به مسئولیت‌هایشان تأکید کرد: مدیری که توان خدمت دارد باید با جدیت به وظایف خود عمل کند و اگر توانایی انجام مسئولیت را ندارد، باید زمینه را برای حضور افراد توانمندتر فراهم کند.

محمدی، مبارزه با فساد در همه ابعاد، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، شایسته‌سالاری و پرهیز از جناح‌بازی را از ضرورت‌های امروز کشور برشمرد و گفت: مردم عدالت می‌خواهند و انتظار دارند با فساد برخوردی عادلانه و بدون تبعیض صورت گیرد.

وی با اشاره به جایگاه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و خانواده‌های آنان اظهار کرد: فداکاری این نیروها و صبر خانواده‌هایشان در دفاع از کشور و نظام اسلامی شایسته قدردانی است و باید در رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان نیز عدالت رعایت شود.

امام جمعه دهگلان همچنین خواستار توجه مسئولان به عملکرد دستگاه‌ها و پاسخگویی درباره اقدامات و تصمیم‌هایشان شد و افزود: اعتماد عمومی با عمل به مسئولیت‌ها، شفافیت و رسیدگی جدی به مشکلات مردم تقویت می‌شود.

جنگ‌های اخیر و ضرورت آمادگی در برابر توطئه‌های دشمن

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: نیروهای مسلح کشور در این درگیری‌ها با ایستادگی و فداکاری از ایران دفاع کردند و توانستند هیمنه پوشالی دشمن را به چالش بکشند.

محمدی با بیان اینکه دشمن ممکن است در کنار فشارهای نظامی و رسانه‌ای، از مشکلات اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی نیز برای ایجاد آشوب و اختلاف بهره‌برداری کند، بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان تأکید کرد.

وی ادامه داد: باید ضمن حمایت از کشور و حفظ انسجام ملی، برای رفع مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد نیز اقدام جدی صورت گیرد تا زمینه سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌ها از بین برود.

امام جمعه شهرستان دهگلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت از ایران اسلامی و محور مقاومت اظهار کرد: ملت ایران با وجود فشارها و مشکلات، همچنان در صحنه حضور دارد و این ایستادگی نشان‌دهنده پایبندی مردم به کشور، انقلاب و ارزش‌های دینی است.

وی با اشاره به نقش گروه‌های مقاومت در منطقه، ابراز امیدواری کرد که با حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی، پیروزی و سربلندی برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت رقم بخورد.

ماموستا محمدی در پایان بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم، مبارزه با فساد، تحقق عدالت و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.