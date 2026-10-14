به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پرورش با اشاره به وقوع حادثه نشت گاز و حریق در یک واحد مسکونی در شهر قم اظهار کرد: این حادثه عصر چهارشنبه در محدوده بلوار ۱۵ خرداد به وقوع پیوست و در پی آن سه نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند تا اقدامات درمانی لازم برای مصدومان انجام شود.



رئیس اورژانس ۱۱۵ قم با تشریح وضعیت مصدومان این حادثه گفت: در میان آسیب‌دیدگان، یک مرد حدوداً ۳۰ ساله به دلیل شدت جراحات در وضعیت بدحال قرار دارد.



وی ادامه داد: دو مصدوم دیگر این حادثه شامل یک زن ۱۹ ساله و یک کودک حدود ۱۸ ماهه بودند که پس از دریافت خدمات درمانی مورد نیاز، به‌صورت سرپایی درمان شدند.



پرورش با اشاره به پیامدهای ناشی از نشت گاز و بروز حریق در محیط‌های مسکونی، بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در استفاده از تجهیزات گازسوز تأکید کرد.



رئیس اورژانس ۱۱۵ قم خاطرنشان کرد: بررسی مستمر وضعیت اتصالات و تجهیزات گازسوز و اطمینان از سلامت آن‌ها از جمله موارد ضروری برای کاهش خطر وقوع حوادث مشابه در منازل مسکونی است.



وی بر ضرورت توجه به نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز تأکید کرد و رعایت این موارد را در پیشگیری از حوادث ناشی از نشت گاز و آتش‌سوزی حائز اهمیت دانست.