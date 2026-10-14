روایتی از مجروح شدن رهبر معظم انقلاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، با تشریح مشاهدات خود از روز نخست جنگ، از امدادرسانی در محدوده بیت، انتقال پیکرهای شهدا، نحوه اطلاع از شهادت رهبر انقلاب و تلاش نیروهای اورژانس در روزهای جنگ سخن گفت. وی همچنین به حضور میدانی رئیس‌جمهور و حمایت‌های دولت از مجموعه اورژانس استان تهران اشاره کرد.

وی با اشاره به شایعات مطرح‌شده درباره وضعیت جسمانی آقا مجتبی در ساعات اولیه حمله، اظهار کرد: پس از انتشار خبر مجروحیت شدید ایشان، موضوع را از افرادی که در محل حضور داشتند یا در عملیات امدادرسانی مشارکت کرده بودند، پیگیری کردم، اما کسی این ادعاها را تأیید نکرد.

وی افزود: برخی از دوستان به مجروحیت‌هایی اشاره می‌کردند، اما درباره شدت جراحات مطرح‌شده، تأیید مشخصی از افراد حاضر در صحنه دریافت نکردم.

روایت توکلی از نخستین لحظات حمله

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به روز نخست جنگ گفت: ساعت ۹:۳۰ صبح پشت میز کارم نشسته بودم. پنجره‌ای در انتهای اتاق وجود داشت که به محدوده پردیس حکومتی مشرف بود. ناگهان صدای بسیار مهیبی شنیدم و منطقه به لرزه درآمد. دود غلیظی از محل حادثه بلند شد و من بلافاصله به سمت محل حرکت کردم.

توکلی ادامه داد: در همان لحظات، رئیس دفتر وزیر با من تماس گرفت و درباره اتفاق رخ‌داده پرسید. با توجه به شرایط، احتمال دادم که بیت هدف حمله قرار گرفته باشد. همکاران نیز تجهیزات موردنیاز را آماده کردند و به سمت محل حادثه رفتیم.

وی با توصیف شرایط خیابان جمهوری در آن ساعات اظهار کرد: فضای شهر بسیار ملتهب بود و مردم شرایط دشواری را تجربه می‌کردند. با همراهی دکتر کولیوند و با استفاده از یک موتورسیکلت تریل وارد محدوده شدیم.

صحنه‌های تلخ امدادرسانی در محدوده بیت

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به حضور در محدوده خیابان فلسطین گفت: حدود چهار دقیقه پس از ورود، به سمت خیابان فلسطین حرکت کردم. نیروهای سپاه اطلاع دادند که در کوچه‌ای در آن محدوده، مصدومان و پیکرهایی وجود دارد. در محل، چند خودرو در حال سوختن بود و صحنه‌های بسیار تلخی از مجروحان و پیکرهای شهدا دیده می‌شد.

وی افزود: در همان محدوده، دکتر لاریجانی را از در کوچک خیابان فلسطین با موتورسیکلت منتقل کردند و ما وارد مجموعه بیت شدیم. بخشی از محل استقرار سردار شهید شیرازی نیز آسیب دیده بود. آمبولانس‌های مستقر در بیت هم از این حمله آسیب دیدند، اما نیروهای اورژانس با وجود حجم بالای حملات، به فعالیت خود ادامه دادند.

توکلی خاطرنشان کرد: نیروهای ما در نقاطی که احتمال خطر وجود داشت، حضور داشتند و تلاش می‌کردند امدادرسانی را ادامه دهند. با وجود آسیب‌دیدن تجهیزات و آمبولانس‌ها، همکارانم بلافاصله وارد عمل شدند.

انتقال پیکرها و آنچه در ساعات نخست گذشت

توکلی با اشاره به لحظات حضور در داخل مجموعه بیت گفت: پس از ورود، به سمت محل کار دفتر رهبر انقلاب رفتیم، اما ساختمان تخریب شده بود و شرایط آنجا به‌گونه‌ای نبود که بتوانیم حضور ایشان را در محل تصور کنیم.

وی ادامه داد: سپس به سمت محل سکونت آقا مجتبی حرکت کردیم. نیروهای امدادی پیش‌تر دو پیکر را از محل خارج کرده بودند که بعداً مشخص شد متعلق به همسر و خواهر ایشان بوده است.

رئیس اورژانس استان تهران افزود: در همین زمان، خودرویی در کنار ما توقف کرد و یکی از افراد حاضر که به نظر می‌رسید آقا میثاق باشد، از خودرو پیاده شد و به سمت پیکرها رفت. پس از چند لحظه، پیکرها داخل آمبولانس قرار گرفتند و ایشان به سمت جنوب مجموعه بازگشت.

توکلی تأکید کرد: در آن لحظه نمی‌دانستم پیکرها متعلق به چه افرادی است و بعداً از طریق همکارانم از هویت آنها مطلع شدم.

«تا ساعت‌ها از شهادت رهبر انقلاب اطلاع نداشتیم»

رئیس اورژانس استان تهران درباره زمان اطلاع از شهادت رهبر انقلاب گفت: در ساعات نخست، فضای داخل مجموعه به شکلی نبود که ما از شهادت ایشان مطلع شویم. حتی تا حوالی ساعت ۱۴ نیز در گفت‌وگوهای ما خبری از شهادت مطرح نشده بود.

وی افزود: در آن ساعات، وزیر نیز دو بار با من تماس گرفت و درباره وضعیت رهبر انقلاب پرسید. من بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشتم، گفتم ایشان در محل موردنظر ما نبودند و از سلامت ایشان اطمینان دادم؛ زیرا در آن زمان اطلاعاتی در تأیید شهادت دریافت نکرده بودم.

توکلی با اشاره به وضعیت روحی برخی افراد حاضر در مجموعه اظهار کرد: حجت‌الاسلام حسینی، از افرادی که در آنجا حضور داشتند، به‌شدت متأثر بود. این وضعیت برای من غیرعادی به نظر می‌رسید و به همکارم گفتم احتمال می‌دهم اتفاق مهمی رخ داده باشد.

وی ادامه داد: با این حال، تا غروب روز نخست، برداشت مشخصی از شهادت رهبر انقلاب نداشتیم. حدود ساعت ۲۰ بود که از طریق نیروهای وزارت اطلاعات از شهادت ایشان مطلع شدیم.

توکلی به شرایط نیروهای عملیاتی و شهادت برخی از همکاران اشاره کرد و گفت: ارتباط ما با فرماندهان و نیروهای مستقر در مراکز نظامی بسیار نزدیک بود. در یکی از شب‌های جنگ، مهدی بحرینی، فرمانده اورژانس شمال‌غرب استان تهران، با من تماس گرفت و در فضایی صمیمانه از شهادت برخی از نیروهای مرتبط با مجموعه سخن گفت.

وی افزود: این تماس‌ها و خبرها برای ما بسیار سنگین بود. روز بعد، فضای بی‌سیم منطقه شمال‌غرب نیز حال‌وهوای غم و اندوه داشت. پیامی برای همکارانم فرستادم و تأکید کردم که حفظ روحیه و استقامت در این شرایط اهمیت زیادی دارد.

رئیس اورژانس استان تهران ادامه داد: روز بعد به منطقه شمال‌غرب، در محدوده شهریار، رفتم و همکاران را برای صرف ناهار دور هم جمع کردم. در همان زمان نیز حملات موشکی ادامه داشت و نیروهای نظامی در حال پاسخ‌گویی به حملات بودند.

توکلی با اشاره به نقش نیروهای نظامی مستقر در استان تهران گفت: در آن روزها، نیروهای عملیاتی با وجود حملات مستمر، وظایف خود را ادامه می‌دادند. ارتباط نزدیک ما با این نیروها باعث شده بود که نگرانی‌ها و دشواری‌های آنان را از نزدیک لمس کنیم.

رئیس اورژانس استان تهران در ادامه به حضور میدانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در میان نیروهای اورژانس اشاره کرد و گفت: در یکی از روزهای جنگ، آقای پزشکیان به همراه دکتر حاجی‌میرزایی به محل حضور ما آمدند. من برای استقبال به سمت ایشان رفتم و رئیس‌جمهور در نخستین جمله به من گفت که تصویر بسته‌شدن شانه و دستم را در تلویزیون دیده و برای احوال‌پرسی آمده است.

وی افزود: این توجه برای ما بسیار ارزشمند بود؛ به‌ویژه اینکه رئیس‌جمهور در شرایط جنگی، شخصاً برای دیدار با نیروهای امدادی به محل آمد. حضور ایشان بدون هماهنگی قبلی انجام شد و برای ما غیرمنتظره بود.

توکلی با اشاره به نگرانی خود از حضور رئیس‌جمهور در فضای پرخطر گفت: به ایشان گفتم که چرا در این شرایط به‌صورت پیاده در خیابان حرکت می‌کنند و تأکید کردم که حضور رئیس‌جمهور در چنین محیطی می‌تواند خطرناک باشد. ایشان در پاسخ گفتند: «من هم مثل همه اینهایی که شهید شدند، چه فرقی می‌کنه؟»

رئیس اورژانس استان تهران این رفتار را نشانه توجه رئیس‌جمهور به نیروهای میدانی دانست و اظهار کرد: چنین حضوری در آن شرایط روحیه‌بخش بود و به ما نشان داد که تلاش نیروهای امدادی دیده می‌شود.

توکلی با قدردانی از حمایت‌های دولت در دوران جنگ گفت: دکتر حاجی‌میرزایی، دکتر محمدی از دفتر وزیر بهداشت و سایر مسئولان در تأمین ملزومات، دارو و اعتبارات موردنیاز اورژانس پیگیری‌های مستمری داشتند.

وی افزود: وزیر بهداشت نیز هر روز صبح، حدود ساعت ۷:۳۰ تا ۸، با من تماس می‌گرفت و پیگیر وضعیت نیروها و نیازهای مجموعه بود. گاهی به ایشان می‌گفتم که تا ساعت ۶ صبح در خیابان و درگیر عملیات بوده‌ام و نیاز دارم کمی استراحت کنم، اما همین پیگیری‌های مستمر نشان‌دهنده توجه مسئولان به شرایط نیروهای امدادی بود.

رئیس اورژانس استان تهران درباره حمایت مالی دولت نیز گفت: در روز نخست جنگ، حدود ساعت ۱۴:۳۰ به دفتر برگشتم. در همان ساعات، دکتر محمدی با من تماس گرفت و پرسید چه کمکی از دستشان برمی‌آید. من در گام نخست درخواست ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین نیازهای اورژانس را مطرح کردم.

توکلی ادامه داد: به من اعلام شد که اعتبار موردنیاز صبح روز بعد به حساب مجموعه واریز خواهد شد و همین اتفاق نیز رخ داد. این حمایت‌ها در ادامه جنگ هم استمرار داشت.

وی در پایان با تأکید بر نقش نیروهای اورژانس در روزهای جنگ خاطرنشان کرد: در آن روزها، همکاران ما با وجود خطرات، حملات و فشارهای روحی، در کنار مردم و نیروهای عملیاتی حضور داشتند. حمایت مسئولان و همراهی دولت نیز در تأمین نیازهای مجموعه و حفظ توان عملیاتی نیروها نقش مهمی داشت.