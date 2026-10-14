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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

رضوان‌مدنی: گرفتگی شبکه فاضلاب در دو محله کرمانشاه برطرف شد

رضوان‌مدنی: گرفتگی شبکه فاضلاب در دو محله کرمانشاه برطرف شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه از رفع انسداد شبکه فاضلاب و اجرای ۲۴ متر لوله‌گذاری در محله‌های سرچشمه و زیباشهر خبر داد.

مهدی رضوان‌مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات رفع گرفتگی و اصلاح شبکه جمع‌آوری فاضلاب در دو محله سرچشمه و زیباشهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از دریافت درخواست‌های مردمی و بروز انسداد در شبکه فاضلاب این مناطق، اکیپ حوادث و اتفاقات امور آب و فاضلاب منطقه یک برای رفع مشکل و اصلاح بخش‌های موردنیاز وارد عمل شد.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه افزود: در جریان این عملیات، ۲۰ متر لوله پلی‌اتیلن با قطر ۲۰۰ میلی‌متر در محله سرچشمه اجرا و جایگزین بخش‌های موردنیاز شبکه شد.

رضوان‌مدنی ادامه داد: در شهرک زیباشهر نیز واقع در بلوار مروارید، چهار متر لوله فاضلاب با قطر ۲۵۰ میلی‌متر برای اصلاح شبکه و رفع مشکل انسداد نصب شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های اجرایی و موانع تأسیساتی موجود در محل اجرای طرح تصریح کرد: عملیات رفع انسداد و لوله‌گذاری با تلاش نیروهای عملیاتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسید.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات به رفع گرفتگی و پایداری شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط یادشده کمک کرد.

کد مطلب 6978426

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