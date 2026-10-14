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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

زلنسکی: ترامپ به من خیانت کرد؛ زیر فشار آمریکا استعفا نمی‌دهم

زلنسکی: ترامپ به من خیانت کرد؛ زیر فشار آمریکا استعفا نمی‌دهم

رئیس‌جمهور اوکراین، با انتقاد از مواضع رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: احساس می کند که ترامپ به او خیانت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری آمریکا با ابراز نارضایتی از مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در قبال جنگ اوکراین و روسیه گفت: احساس می‌کند که از سوی او مورد خیانت قرار گرفته است.

زلنسکی افزود که در برابر فشارهای آمریکا استعفا نخواهد داد.

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که محدودیت خدمات استارلینک در این کشور، فعالیت پهپادهای اوکراینی در مأموریت‌های دفاع هوایی را مختل می‌کند.

در همین حال، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که دولت ترامپ هیچ ارتباطی با محدودیت‌های اعمال‌شده بر خدمات استارلینک در اوکراین ندارد.

با این حال، به گزارش آکسیوس، طرف اوکراینی همچنان درباره این موضوع تردید دارد.

کد مطلب 6978429

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