به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری آمریکا با ابراز نارضایتی از مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در قبال جنگ اوکراین و روسیه گفت: احساس می‌کند که از سوی او مورد خیانت قرار گرفته است.

زلنسکی افزود که در برابر فشارهای آمریکا استعفا نخواهد داد.

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که محدودیت خدمات استارلینک در این کشور، فعالیت پهپادهای اوکراینی در مأموریت‌های دفاع هوایی را مختل می‌کند.

در همین حال، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که دولت ترامپ هیچ ارتباطی با محدودیت‌های اعمال‌شده بر خدمات استارلینک در اوکراین ندارد.

با این حال، به گزارش آکسیوس، طرف اوکراینی همچنان درباره این موضوع تردید دارد.