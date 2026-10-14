به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه سال جاری میزبان پنجاه‌وسومین گردهمایی سراسری معاونان آموزشی جهاددانشگاهی خواهد بود؛ رویدادی که با حضور رئیس و معاون آموزشی این نهاد، اعضای هیئت‌رئیسه و جمعی از مدیران ارشد و معاونان آموزشی واحدهای سازمانی از سراسر کشور برگزار می‌شود.

تبادل تجربیات میان واحدهای سازمانی، بررسی مسائل و ظرفیت‌های حوزه آموزش و افزایش تعامل و هم‌افزایی در برنامه‌های آموزشی از اهداف برگزاری این گردهمایی است. همچنین این نشست فرصتی برای شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک در سطح ملی و استانی فراهم می‌کند.

علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، مهدی باصولی، معاون آموزشی این نهاد و دیگر اعضای هیئت‌رئیسه، در کنار مدیران ارشد و معاونان آموزشی واحدهای مختلف، از حاضران در این رویداد خواهند بود.

یکی از محورهای مهم برنامه، بررسی و پیگیری اجرای همکاری‌های مشترک جهاددانشگاهی با استان کرمانشاه است که در قالب تفاهم‌نامه‌ای در مراسم افتتاحیه مطرح خواهد شد. این موضوع با هدف استفاده بیشتر از توانمندی‌های مشترک و توسعه فعالیت‌های علمی و آموزشی دنبال می‌شود.

دیدار اعضای هیئت‌رئیسه جهاددانشگاهی با مسئولان استان و بازدید از امکانات و توانمندی‌های واحد جهاددانشگاهی کرمانشاه نیز در برنامه این گردهمایی قرار دارد. این بخش از رویداد، زمینه آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های منطقه‌ای و بررسی فرصت‌های همکاری را فراهم خواهد کرد.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزشی و پنل‌های کارشناسی با تمرکز بر موضوعات مرتبط با آموزش، از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده است. شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها به تبادل تجربه، طرح دیدگاه‌های تخصصی و بررسی راهکارهای بهبود کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های آموزشی خواهند پرداخت.

پنجاه‌ودومین دوره این گردهمایی مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی جهاددانشگاهی کرمان برگزار شد و موضوعاتی همچون تحول در شیوه‌های آموزشی، استفاده از فناوری‌های نوین، مهارت‌محوری و تقویت ارتباط میان آموزش، پژوهش و فرهنگ در آن مورد بررسی قرار گرفت. میزبانی دوره پنجاه‌وسوم در کرمانشاه نیز در ادامه این رویکرد، زمینه‌ای برای استمرار تبادل تجربه و معرفی ظرفیت‌های جهاددانشگاهی استان فراهم می‌کند.