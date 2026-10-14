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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

دستگیری ۳ سارق قطعات خودرو با ۳۶ فقره سرقت در کرمانشاه

دستگیری ۳ سارق قطعات خودرو با ۳۶ فقره سرقت در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سه سارق قطعات خودرو خبر داد که در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۳۶ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از شناسایی و دستگیری سه سارق قطعات خودرو در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت قطعات خودرو در سطح شهر، بررسی موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مرکز استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرقت‌های گزارش‌شده، موفق به شناسایی سه نفر از سارقان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیاتی انتظامی هر سه نفر را دستگیر کردند.

حق‌جویان با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب سرقت‌های متعدد تصریح کرد: این افراد در جریان بازجویی‌ها به ۳۶ فقره سرقت قطعات خودرو در شهر کرمانشاه اقرار کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6978433

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