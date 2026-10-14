دستگیری ۳ سارق قطعات خودرو با ۳۶ فقره سرقت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از شناسایی و دستگیری سه سارق قطعات خودرو در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت قطعات خودرو در سطح شهر، بررسی موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مرکز استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرقت‌های گزارش‌شده، موفق به شناسایی سه نفر از سارقان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیاتی انتظامی هر سه نفر را دستگیر کردند.

حق‌جویان با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب سرقت‌های متعدد تصریح کرد: این افراد در جریان بازجویی‌ها به ۳۶ فقره سرقت قطعات خودرو در شهر کرمانشاه اقرار کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضایی تحویل داده شدند.