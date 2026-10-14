به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین ردایی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، شامگاه امروز در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین عماد، مشاور امور روحانیت رئیس‌جمهور، بر ضرورت تقویت ارتباط علمی و کاربردی حوزه‌های علمیه با دولت، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی حوزوی در نظام اجرایی، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و توجه جدی به معیشت و رضایت مردم تأکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های علمی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: ارتباط حوزه و دولت نباید صرفاً به فعالیت‌های عمومی فرهنگی و عقیدتی محدود شود، بلکه لازم است از دانش تخصصی حوزه در زمینه‌های علوم انسانی، مدیریت، سیاست و مسائل اجتماعی به‌صورت علمی و کاربردی استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این ارتباط افزود: همکاری حوزه و دولت باید با نگاهی جامع و برنامه‌ریزی اساسی دنبال شود تا به الگویی پایدار برای دولت‌های آینده تبدیل شود. همچنین بهره‌گیری از شخصیت‌های برجسته حوزوی در جایگاه‌های مشورتی دولت می‌تواند به نزدیک‌تر شدن دانش حوزوی به نیازهای واقعی نظام اجرایی کشور کمک کند.

فقه اسلامی باید در عرصه حکمرانی مورد توجه قرار گیرد

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، تحقق حکمرانی اسلامی را از محورهای مهم همکاری حوزه و دولت دانست و گفت: یکی از انتظارات اساسی از نظام اسلامی، جاری شدن فقه در زندگی مردم و عرصه حکمرانی است؛ موضوعی که مستلزم حضور مؤثر مبانی فقهی در تصمیمات دولت، عملکرد وزارتخانه‌ها و فعالیت مجموعه‌های اداری کشور است.

وی تصریح کرد: فقه اسلامی نباید صرفاً به احکام فردی محدود شود، بلکه ظرفیت‌های فقه سیاسی و اجتماعی نیز باید در اداره جامعه مورد استفاده قرار گیرد. تقویت ارتباط میان فقه و نظام تصمیم‌گیری کشور می‌تواند زمینه توجه بیشتر به مبانی اسلامی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اجرایی را فراهم کند.

تربیت مدیران متخصص و متعهد ضروری است

آیت‌الله ردایی در ادامه، کمبود نیروی انسانی متخصص و متناسب با مسئولیت‌های مدیریتی را از مسائل مهم کشور دانست و اظهار کرد: یکی از خلأهای ساختار اجرایی، دانشگاهی و حوزوی، کمبود نیروهایی است که در کنار تعهد، از دانش تخصصی و مهارت‌های لازم برای پذیرش مسئولیت‌های مرتبط با رشته تحصیلی خود برخوردار باشند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه رشته‌های تخصصی در حوزه‌های علمیه، به‌ویژه در زمینه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و مدیریت، افزود: باید زمینه تحصیل علاقه‌مندان به فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی در رشته‌های مرتبط و ادامه تحصیل آنان تا مقاطع عالی دانشگاهی فراهم شود.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: کشور به نیروهایی نیاز دارد که علاوه بر تعهد دینی، آموزش‌های تخصصی و کاربردی متناسب با مسئولیت‌های خود را فراگرفته باشند و بتوانند دانش خود را در عرصه مدیریت و اجرا به کار بگیرند.

وی با انتقاد از به‌کارگیری افراد در مسئولیت‌های نامتناسب با تخصص آنان، این مسئله را از آسیب‌های نظام اداری و مدیریتی کشور دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

آیت‌الله ردایی همچنین پیشنهاد تشکیل اتاق اندیشه‌ورزی مشترک میان حوزه و دانشگاه را مطرح کرد تا با شناسایی نیازهای کشور، برنامه‌ای جامع برای تربیت مدیران و کارشناسان متخصص و متعهد تدوین شود.

نظارت علمی بر تصمیمات دولت تقویت شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش مشاور امور روحانیت رئیس‌جمهور را در تقویت ارتباط حوزه و دولت مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های این ارتباط، بررسی میزان انطباق تصمیمات و سیاست‌های اجرایی با مبانی فقه سیاسی و اجتماعی اسلام است.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت علمی حوزه‌های علمیه در ارزیابی تصمیمات اجرایی، بر توجه به آثار سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بر زندگی مردم و ضرورت قرار گرفتن معیشت و رضایت عمومی در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرایی تأکید کرد.