سلیمانی: فرهنگ ایثار و شهادت پشتوانه بازدارندگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، آیین تجلیل از ۳۳ جانباز بصیر استان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی عصای سفید با حضور جمعی از مسئولان و فرماندهان ارشد استانی در سرسرای کوثر بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه، در این مراسم با قدردانی از جانبازان بصیر و خانواده‌های آنان اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت صرفاً یادآور رویدادهای گذشته نیست، بلکه پشتوانه‌ای برای قدرت بازدارندگی کشور و عاملی اساسی در حفظ انسجام و پایداری ملی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تقارن روز جهانی عصای سفید با تجلیل از مجاهدت‌های جانبازان افزود: عصای سفید در دستان این افراد، نمادی از عزت، شرافت و ایستادگی است و پیوند آن با فرهنگ ایثار، معنایی فراتر از یک مناسبت اجتماعی پیدا می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه همچنین از نقش خانواده‌های جانبازان، به‌ویژه همسران، مادران و فرزندان آنان، قدردانی کرد و گفت: مراقبت و همراهی با جانبازان نیازمند صبر و فداکاری مستمر است و جامعه و مسئولان باید قدردان این تلاش‌های ماندگار باشند.

سلیمانی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در تاریخ دفاع و مقاومت کشور بیان کرد: این استان در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه دوران دفاع مقدس، نقش مهمی در پایداری کشور داشته است. به گفته وی، آغاز جنگ در مناطق مرزی قصرشیرین و نفت‌شهر و پایان آن با عملیات مرصاد در همین استان، بخشی از کارنامه تاریخی کرمانشاه در دفاع از کشور است.

وی ادامه داد: امنیت پایدار، رونق مبادلات مرزی و میزبانی از بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی، از جمله ظرفیت‌هایی است که به گفته وی، با فداکاری ایثارگران و تلاش مدافعان کشور پیوند دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در شرایط کنونی اظهار کرد: حفظ وحدت و همبستگی ملی و توجه به رهنمودهای رهبری، از موضوعات مهم در مواجهه با تهدیدهای سیاسی و جنگ شناختی است. وی افزود: تقویت انسجام عمومی می‌تواند در برابر تلاش‌های تفرقه‌افکنانه نقش بازدارنده داشته باشد.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، تکریم جانبازان و افراد دارای معلولیت را فراتر از برگزاری مراسم و قدردانی‌های نمادین دانست و گفت: شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها، ادارات، شعب بانکی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را برای تردد ایمن و مستقل این افراد به‌صورت عملیاتی دنبال کنند.

وی همچنین کاهش بروکراسی اداری در ارائه خدمات حمایتی، بهبود خدمات درمانی و تأمین مستمر تجهیزات توان‌بخشی، به‌ویژه برای جانبازان دارای آسیب‌های نخاعی و بینایی، را ضروری برشمرد و بر بهره‌گیری از تجربه و دیدگاه‌های ایثارگران در فرایندهای تصمیم‌سازی استان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از جانبازان بصیر استان کرمانشاه با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.