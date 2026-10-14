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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

سلیمانی: فرهنگ ایثار و شهادت پشتوانه بازدارندگی کشور است

سلیمانی: فرهنگ ایثار و شهادت پشتوانه بازدارندگی کشور است

کرمانشاه - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه بر ترویج فرهنگ ایثار، تقویت همبستگی ملی و مناسب‌سازی فضاهای عمومی برای تردد ایمن جانبازان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، آیین تجلیل از ۳۳ جانباز بصیر استان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی عصای سفید با حضور جمعی از مسئولان و فرماندهان ارشد استانی در سرسرای کوثر بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه، در این مراسم با قدردانی از جانبازان بصیر و خانواده‌های آنان اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت صرفاً یادآور رویدادهای گذشته نیست، بلکه پشتوانه‌ای برای قدرت بازدارندگی کشور و عاملی اساسی در حفظ انسجام و پایداری ملی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تقارن روز جهانی عصای سفید با تجلیل از مجاهدت‌های جانبازان افزود: عصای سفید در دستان این افراد، نمادی از عزت، شرافت و ایستادگی است و پیوند آن با فرهنگ ایثار، معنایی فراتر از یک مناسبت اجتماعی پیدا می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه همچنین از نقش خانواده‌های جانبازان، به‌ویژه همسران، مادران و فرزندان آنان، قدردانی کرد و گفت: مراقبت و همراهی با جانبازان نیازمند صبر و فداکاری مستمر است و جامعه و مسئولان باید قدردان این تلاش‌های ماندگار باشند.

سلیمانی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در تاریخ دفاع و مقاومت کشور بیان کرد: این استان در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه دوران دفاع مقدس، نقش مهمی در پایداری کشور داشته است. به گفته وی، آغاز جنگ در مناطق مرزی قصرشیرین و نفت‌شهر و پایان آن با عملیات مرصاد در همین استان، بخشی از کارنامه تاریخی کرمانشاه در دفاع از کشور است.

وی ادامه داد: امنیت پایدار، رونق مبادلات مرزی و میزبانی از بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی، از جمله ظرفیت‌هایی است که به گفته وی، با فداکاری ایثارگران و تلاش مدافعان کشور پیوند دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در شرایط کنونی اظهار کرد: حفظ وحدت و همبستگی ملی و توجه به رهنمودهای رهبری، از موضوعات مهم در مواجهه با تهدیدهای سیاسی و جنگ شناختی است. وی افزود: تقویت انسجام عمومی می‌تواند در برابر تلاش‌های تفرقه‌افکنانه نقش بازدارنده داشته باشد.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، تکریم جانبازان و افراد دارای معلولیت را فراتر از برگزاری مراسم و قدردانی‌های نمادین دانست و گفت: شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها، ادارات، شعب بانکی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را برای تردد ایمن و مستقل این افراد به‌صورت عملیاتی دنبال کنند.

وی همچنین کاهش بروکراسی اداری در ارائه خدمات حمایتی، بهبود خدمات درمانی و تأمین مستمر تجهیزات توان‌بخشی، به‌ویژه برای جانبازان دارای آسیب‌های نخاعی و بینایی، را ضروری برشمرد و بر بهره‌گیری از تجربه و دیدگاه‌های ایثارگران در فرایندهای تصمیم‌سازی استان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از جانبازان بصیر استان کرمانشاه با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.

کد مطلب 6978438

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