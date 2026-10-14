رفع تصرف از ۵ هکتار اراضی ملی در پلاک ثبتی ۲ اصلی در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز؛ محمد عسگری اظهار کرد: بخشی از اراضی ملی واقع در پلاک ثبتی ۲ اصلی قلعه سلیمانخانی شهرستان ساوجبلاغ، به مساحت حدود ۵ هکتار و با ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیارد تومان، توسط افراد سودجو به‌صورت غیرمجاز تفکیک و قطعه‌بندی شده بود و مقدمات احداث دیوار در این اراضی در حال فراهم شدن بود.

عسگری با اشاره به اقدام به‌موقع عوامل یگان حفاظت از اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز اظهار کرد: در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، با صدور حکم از سوی دادستان محترم شهرستان ساوجبلاغ، از ادامه اقدامات غیرمجاز جلوگیری شد و اراضی مذکور رفع تصرف گردید.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و حفظ حقوق عمومی افزود: حفاظت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از زمین‌خواری، تفکیک غیرمجاز و هرگونه تعرض به اراضی دولتی از اولویت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز است و این اداره‌کل با همکاری مراجع قضایی و دستگاه‌های مسئول، اقدامات قانونی لازم را برای مقابله با متخلفان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال دنبال می‌کند.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف، تفکیک غیرمجاز یا تعرض به اراضی ملی و دولتی، موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی کنند تا از تضییع حقوق عمومی و شکل‌گیری تخلفات گسترده‌تر جلوگیری شود.