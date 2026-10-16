خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: اجتماعات مردمی و مناسبت‌های ملی و انقلابی، علاوه بر نمایش مشارکت اجتماعی، فرصتی برای انتقال مفاهیم انقلاب به نسل جدید و تقویت پیوند میان مردم و نهادهای فرهنگی است؛ ظرفیتی که تحقق آن به برنامه‌ریزی منسجم، پرهیز از موازی‌کاری و استفاده از ایده‌ها و توانمندی‌های نسل جوان نیاز دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مأموریت‌های این شورا، به نقش خلاقیت‌های مردمی، ضرورت روایتگری برای نسل جدید و لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی پرداخت.

حجت‌الاسلام سید محمد سادات اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از نهادهای انقلابی باسابقه کشور است که به فرمان امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۹ و با هدف ایجاد انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و جلوگیری از موازی‌کاری در برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی تأسیس شد.

وی افزود: پیش از تشکیل این شورا، نهادهای دولتی و مردمی هرکدام به‌صورت جداگانه برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها اقدام می‌کردند و همین مسئله ضرورت وجود نهادی هماهنگ‌کننده را آشکار کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به نقش این شورا در اجرای مناسبت‌های ملی و مذهبی بیان کرد: اعلام و هماهنگی مراسم‌هایی همچون ۱۳ آبان، دهه فجر، روز قدس، ۱۲ فروردین، ۱۵ خرداد و دیگر مناسبت‌های ملی و انقلابی، بخشی از مأموریت‌های این نهاد است.

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در شرایط و رویدادهای خاص نیز متناسب با اقتضائات روز برنامه‌ریزی می‌کند، ادامه داد: هماهنگی اجتماعات شبانه مردم پس از شهادت رهبر انقلاب نیز از جمله اقداماتی است که در چارچوب این مأموریت دنبال شده است.

رشد کمی و کیفی مراسم‌های ملی و مذهبی در کردستان

حجت‌الاسلام سادات با اشاره به فعالیت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان کردستان گفت: در دوره مسئولیت بنده و رؤسای پیشین، تعامل مناسبی میان این شورا و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان وجود داشته و معتقدیم مراسم‌های ملی و مذهبی از نظر کمیت و کیفیت رشد کرده‌اند.

وی افزود: کردستان به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی و حجم تبلیغات جریان‌های مخالف، همواره با حساسیت‌هایی مواجه بوده است؛ با این حال، برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی و حضور مردم در این برنامه‌ها، ظرفیت مهمی برای تقویت ارتباط میان مردم و نظام به شمار می‌رود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه ارزیابی نهایی این روند باید بر اساس میزان مشارکت و رضایت مردم انجام شود، عنوان کرد: حضور گسترده مردم و افزایش کیفیت برنامه‌ها می‌تواند زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی را فراهم کند.

اجتماعات شبانه عرصه بروز خلاقیت‌های مردمی

حجت‌الاسلام سادات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره چگونگی تبدیل حضور مقطعی مردم به مشارکتی مستمر و آگاهانه اظهار کرد: اجتماعات شبانه پس از شهادت رهبر انقلاب، زمینه بروز استعدادها و خلاقیت‌های مردمی را در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم کرده است.

وی با اشاره به تولید گسترده شعارها، شعرها، دل‌نوشته‌ها و دکلمه‌های مرتبط با مقاومت گفت: در گذشته، بخش مهمی از محتوای مراسم‌ها به شعارهای شناخته‌شده محدود می‌شد، اما اکنون شاهد تولید آثار متنوعی هستیم که با ابتکار خود مردم شکل می‌گیرند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: حتی نوشته‌های روی پلاکاردهای مردمی می‌تواند حامل پیام‌ها و دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی باشد؛ همچنین شیوه مدیریت برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در اجتماعات، نشان‌دهنده ظرفیت‌هایی است که در مشارکت مردمی وجود دارد.

وی این اجتماعات را زمینه‌ای برای پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و مطالعات اجتماعی دانست و افزود: ابعاد مختلف این حضور اجتماعی باید بررسی شود تا ظرفیت‌ها و جنبه‌های کمتر شناخته‌شده آن مورد توجه قرار گیرد.

کردستان به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی و تبلیغات جریان‌های مخالف با حساسیت‌هایی روبه‌روست با این حال، مراسم ملی و مذهبی و حضور مردم در آن‌ها، فرصتی برای تقویت پیوند مردم و نظام است

حجت‌الاسلام سادات با تأکید بر اینکه استمرار اجتماعات مردمی به پرهیز از یکنواختی و استفاده از ایده‌های تازه وابسته است، گفت: حضور گروه‌های مختلف سنی، زنان و مردان و مشارکت خانواده‌ها، ظرفیت ارزشمندی است که باید با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری تقویت شود.

وی اضافه کرد: فعالیت غرفه‌های فرهنگی، برنامه‌های هنری، آموزش‌های امدادی و نظامی و همچنین حلقه‌های گفتگو و تبیین مسائل روز می‌تواند به افزایش مشارکت مردم کمک کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به نقش سخنرانی‌ها و گفتگوهای شکل‌گرفته در اجتماعات خاطرنشان کرد: جهاد تبیین و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مردم باید از بخش‌های مهم این برنامه‌ها باشد تا مسائل و مطالبات مطرح‌شده در میان مردم، در مسیر شکل‌گیری گفتگوهای اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

انتقال مفاهیم انقلاب به نسل جوان در اولویت است

حجت‌الاسلام سادات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره برنامه‌های این شورا برای ارتباط مؤثر با نسل نوجوان و جوان گفت: انتقال آموزه‌ها و روایت‌های تاریخی انقلاب اسلامی به نسل جدید، حتی از برگزاری صرف مراسم‌ها نیز اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: بخشی از نوجوانان و جوانان امروز شناخت مستقیمی از حوادث پیش از انقلاب، سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب و دوران جنگ ندارند و اگر روایت مستند این رویدادها به‌درستی منتقل نشود، ممکن است روایت‌های دیگر جایگزین آن شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر شکل‌گیری نگرش نسل جدید عنوان کرد: استفاده از زبان قابل فهم برای نوجوانان و جوانان و بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی متناسب با نیازهای آنان، ضرورتی جدی در فعالیت‌های فرهنگی است.

وی از تلاش برای استفاده از ظرفیت نوجوانان و جوانان فرهیخته، دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان هیئت‌های مذهبی در برنامه‌ریزی‌ها خبر داد و گفت: دریافت پیشنهادهای این گروه‌ها، بهره‌گیری از خلاقیت‌های آنان، تشویق به حضور در مناسبت‌های ملی و مذهبی و فراهم کردن زمینه اردوهای فرهنگی، از جمله اقداماتی است که برای تقویت مشارکت نسل جدید دنبال می‌شود.

رضایت مردم، معیار ارزیابی عملکرد فرهنگی

حجت‌الاسلام سادات با بیان اینکه سنجش فعالیت‌های فرهنگی صرفاً با شاخص‌های کمی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: میزان حضور مردم، کیفیت اجرای برنامه‌ها و رضایت شرکت‌کنندگان از جمله معیارهایی است که می‌تواند در ارزیابی عملکرد مناسبت‌های ملی و مذهبی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تنوع برنامه‌ها، کیفیت اجرای مراسم، محتوای ارائه‌شده، عملکرد مجریان و سخنرانان و توجه به علایق مخاطبان، همگی در ارزیابی میزان موفقیت برنامه‌ها مؤثر هستند و می‌توان از نظرسنجی و بازخوردهای مردمی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف استفاده کرد.

استفاده از زبان قابل فهم برای نوجوانان و جوانان و بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی متناسب با نیازهای آنان، ضرورتی جدی در فعالیت‌های فرهنگی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به تعدد دستگاه‌های فعال در حوزه فرهنگ گفت: یکی از مشکلات فعالیت‌های فرهنگی، موازی‌کاری و اقدام جزیره‌ای برخی نهادهاست؛ مسئله‌ای که گاهی موجب می‌شود ظرفیت‌ها به‌صورت کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

سادات با بیان اینکه فلسفه تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز ایجاد همگرایی میان دستگاه‌ها بوده است، ادامه داد: حدود ۲۵ دستگاه در این شورا عضویت دارند و تلاش می‌شود از ظرفیت مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری منسجم مناسبت‌های ملی و مذهبی استفاده شود.

وی درباره تفاوت وظایف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز توضیح داد: فعالیت‌هایی همچون ساماندهی امور هیئت‌های مذهبی، مساجد و اعزام مبلغان در حوزه مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد؛ در حالی که هماهنگی و اجرای مناسبت‌های ملی و مذهبی و تولید اقلام فرهنگی مرتبط، از مأموریت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: این دو مجموعه در مناسبت‌های مختلف می‌توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند، اما مأموریت‌ها و وظایف قانونی آنها یکسان نیست.

ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های ملی و مذهبی

سادات با اشاره به ماهیت ستادی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: این شورا بیشتر نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان را برای ایجاد انسجام میان دستگاه‌ها بر عهده دارد و اجرای مطلوب مراسم‌ها بدون همکاری و همراهی مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه محدودیت منابع مالی و امکانات، ضرورت مشارکت سایر دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد، از مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی استان خواست ظرفیت‌های خود را برای برگزاری مناسب مراسم‌های ملی و مذهبی به کار بگیرند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در پایان، مردمی‌سازی مناسبت‌ها، توجه ویژه به نوجوانان و جوانان و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر زنان را از اولویت‌های این شورا برشمرد و تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از توان و خلاقیت مردم در برنامه‌های فرهنگی و انقلابی است.