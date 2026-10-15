سادات: روایت انقلاب برای نسل جوان فراتر از برگزاری رویداد مناسبتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سادات صبح پنجشنبه در جریان بازدید از خبرگزاری مهر و دیدار با خبرنگاران این رسانه در کردستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران مهر در انعکاس به‌موقع و منصفانه اخبار استان، عملکرد این رسانه در پوشش رویدادها، به‌ویژه مناسبت‌های ملی، انقلابی و فرهنگی را شایسته تقدیر دانست.

وی با اشاره به مأموریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برگزاری و انسجام‌بخشی به مناسبت‌های ملی و مذهبی اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و پرهیز از موازی‌کاری، زمینه‌ساز اجرای مطلوب‌تر برنامه‌ها و افزایش مشارکت مردمی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان، اجتماعات مردمی را بستری برای بروز خلاقیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: تنوع برنامه‌ها، فعالیت‌های تبیینی و هنری و استفاده از ظرفیت نوجوانان، جوانان و زنان می‌تواند به تقویت مشارکت آگاهانه مردم کمک کند.

حجت‌الاسلام سادات همچنین با تأکید بر ضرورت روایتگری مستند رویدادهای انقلاب برای نسل جدید خاطرنشان کرد: انتقال صحیح تجربه‌ها و واقعیت‌های تاریخی به نوجوانان و جوانان، در کنار بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی متناسب با نیازهای آنان، از اولویت‌های فعالیت‌های فرهنگی است و رسانه‌ها در این مسیر نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی دارند.

مهر رسانه‌ای متعهد در تراز انقلاب اسلامی است

وی خبرگزاری مهر را رسانه‌ای فاخر، محبوب و برخوردار از جایگاه مناسب در عرصه اطلاع‌رسانی دانست و اظهار کرد: مهر با دوری از حاشیه‌سازی و فرافکنی، رسالت رسانه‌ای خود را مسئولانه دنبال می‌کند و می‌توان آن را خبرگزاری استاندارد و در تراز انقلاب اسلامی دانست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه به پیشینه شکل‌گیری این نهاد اشاره کرد و افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از قدیمی‌ترین نهادهای انقلابی کشور است که به فرمان امام خمینی (ره) و در پاسخ به یک نیاز واقعی در سال‌های نخست انقلاب تشکیل شد.

سادات با بیان اینکه در ابتدای انقلاب، گروه‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف هر یک به‌صورت جداگانه برای برگزاری تجمعات، راهپیمایی‌ها و مراسم ملی و مذهبی اقدام می‌کردند، گفت: تعدد متولیان و فعالیت‌های موازی، ضرورت ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده را بیش از پیش آشکار کرد و در همین راستا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با هدف ایجاد انسجام و همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی شکل گرفت.

وی با اشاره به استمرار فعالیت این شورا در برگزاری مراسم و مناسبت‌های انقلابی عنوان کرد: مقام معظم رهبری، امام شهید، ویژگی‌هایی همچون لحظه‌شناسی را از شاخصه‌های برجسته این نهاد برشمرده‌اند که بیانگر اهمیت تشخیص به‌موقع شرایط و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای جامعه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان، مردمی بودن را یکی دیگر از ویژگی‌های این مجموعه دانست و افزود: این شورا با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی و فرهنگی، زمینه حضور به‌موقع مردم در صحنه‌های مختلف را فراهم می‌کند و در واقع، نقش اعلام‌کننده و هماهنگ‌کننده مناسبت‌ها و حرکت‌های جمعی را بر عهده دارد.

سادات با اشاره به مناسبت‌هایی همچون ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دهه فجر، روز جهانی قدس، ۱۲ فروردین، ۱۵ خرداد و ۱۷ شهریور، این رویدادها را از برنامه‌های ریشه‌دار و مستمر انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: در کنار این مناسبت‌ها، تحولات داخلی و بین‌المللی نیز متناسب با شرایط روز، زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌ها و تجمعات جدید می‌شود.

وی با اشاره به نقش این شورا در برگزاری مراسم مرتبط با شهادت رهبر انقلاب و اجتماعات شبانه مردم اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متناسب با شرایط و تحولات جامعه، برای برگزاری مراسم و تجمعات برنامه‌ریزی می‌کند و در سازماندهی و ایجاد انسجام میان دستگاه‌ها و مردم نقش دارد.

سادات در پایان تأکید کرد: استمرار حضور مردم در مناسبت‌های ملی و انقلابی، حاصل همراهی و همگرایی بخش‌های مختلف جامعه است و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تلاش می‌کند با فراهم کردن زمینه مشارکت مردمی، این حضور را متناسب با نیازهای هر مقطع استمرار بخشد.