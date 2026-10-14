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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۴

میدان‌داری تبریزی‌ها در دویست‌وبیست‌وهشتمین اجتماع شبانه

میدان‌داری تبریزی‌ها در دویست‌وبیست‌وهشتمین اجتماع شبانه

تبریز- دویست‌وبیست‌وهشتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری و با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد.

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کد مطلب 6978446

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