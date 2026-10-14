https://mehrnews.com/x3dkvh ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6978446 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۴ میدانداری تبریزیها در دویستوبیستوهشتمین اجتماع شبانه تبریز- دویستوبیستوهشتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری و با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6978446 کپی شد مطالب مرتبط دویستوبیستوهفتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری ۲۲۹ شب حضور؛ اجتماع شبانه تبریزیها در شب میلاد حضرت زینب (س) دویستوبیستوپنجمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری تبریز برای دویستوسیامین شب، صحنه حضور و همبستگی مردم شد دویستوبیستوسومین شب همدلی تبریزیها در اجتماع مردمی برچسبها تبریز تجمع مردمی اجتماع مردمی
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