به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه ۲۲۸ در قرارگاه شهید نائینی و در جمع مردم رشت، با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران» اظهار کرد: این برنامه یک رژه نظامی نیست، بلکه حرکتی مردمی برای نمایش همبستگی، حضور آگاهانه و آمادگی مردم برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ سنگر خیابان افزود: حضور مستمر مردم در صحنه، جلوه‌ای از انسجام اجتماعی، اتحاد و مسئولیت‌پذیری در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این رزمایش گفت: مشارکت شهروندان در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده روحیه همدلی و همراهی مردم در عرصه‌های اجتماعی است.

امینی با اشاره به آمادگی بیش از ۲۰۰ گردان مردمی برای شرکت در رزمایش «جان‌فدایان ایران» بیان کرد: این رزمایش با حضور مردم روز پنجشنبه از ساعت ۱۳ از میدان شهدای رشت آغاز می‌شود و تا میدان صیقلان ادامه خواهد داشت.

وی از مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی خواست با حضور در این برنامه، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی خود را به نمایش بگذارند، ادامه داد: رزمایش «جان‌فدایان ایران» روز پنجشنبه در مسیر میدان شهدای رشت تا میدان صیقلان برگزار می‌شود.