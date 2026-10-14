به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه چهارشنبه‌شب در گفت‌وگوی خبری شبکه سهند، با تشریح نتایج و محورهای سفر استانی دولت به آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: یکی از اهداف اساسی این سفرها، بررسی مشکلات مناطق مختلف، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و فراهم کردن زمینه برای تسریع در اجرای پروژه‌هایی است که تکمیل آن‌ها می‌تواند به توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت تمرکز منابع بر طرح‌های در دست اجرا افزود: دولت درصدد است پروژه‌ها را با توجه به میزان پیشرفت و اولویت‌های توسعه‌ای دنبال کند تا منابع مالی به شکل مؤثرتری به کار گرفته شوند و طرح‌های نیمه‌تمام در مسیر بهره‌برداری قرار گیرند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نشست‌های برگزارشده با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، از پیش‌بینی ۵۰ همت منابع اعتباری و ۹۰ همت تسهیلات مالی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه استان خبر داد.

قائم‌پناه با بیان اینکه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با موانع مختلفی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند، تصریح کرد: دولت در کنار تأمین منابع مورد نیاز، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع موانع اداری را دنبال می‌کند تا زمینه برای توسعه فعالیت واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و غذایی آذربایجان‌شرقی را از مزیت‌های مهم این منطقه دانست و گفت: توانمندی‌های کشاورزی و صنایع غذایی در کنار صنایع بزرگ و ظرفیت‌های پالایشگاهی، این استان را به یکی از مناطق اثرگذار در تأمین نیازهای کشور و توسعه اقتصادی تبدیل کرده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم استفاده از این ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: حمایت از تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری باید به رفع مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش توان تولیدی منجر شود.

توسعه راه‌آهن و زیرساخت‌های آبی در اولویت دولت

قائم‌پناه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تأمین آب را از محورهای مهم برنامه‌های دولت برشمرد و اظهار کرد: توسعه راه‌ها و خطوط ریلی، به‌ویژه مسیرهای مرتبط با کریدورهای بین‌المللی، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به طرح‌های ریلی تبریز ـ چشمه‌ثریا، میرجاوه ـ پاکستان، چابهار ـ زاهدان و شلمچه ـ بصره، بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند به تقویت شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور و گسترش ارتباطات تجاری و ترانزیتی با کشورهای منطقه کمک کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه اقتصادی افزود: پیشرفت این طرح‌ها علاوه بر تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر، زمینه افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی کشور را فراهم می‌کند.

مشارکت مردمی؛ راهکاری برای حل مسائل محلات تبریز

قائم‌پناه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تقویت مشارکت مردم در اداره امور محلات را از رویکردهای مورد تأکید دولت دانست و گفت: تبریز از ظرفیت‌های اجتماعی قابل توجهی برای حرکت به سمت حکمرانی مردم‌محور برخوردار است.

وی با اشاره به فعالیت صندوق حمایت از مستمندان در تبریز اظهار کرد: تجربه این مجموعه در کمک به افراد نیازمند و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نمونه‌ای از ظرفیت‌های مردمی است که می‌تواند در حل مسائل شهری و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: تشکل‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی و بهداشتی می‌توانند با شناسایی مشکلات محلات و مشارکت در یافتن راه‌حل‌ها، به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کنند.

قائم‌پناه با اشاره به انتخاب کوی دانشگاه تبریز به‌عنوان یکی از مناطق پایلوت اجرای این رویکرد، ابراز امیدواری کرد که نتایج این تجربه برای استفاده در دیگر مناطق کشور نیز قابل بهره‌برداری باشد.

وی تأکید کرد: مشارکت دادن مردم در اداره محلات به معنای کنار گذاشتن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمات‌رسان نیست؛ بلکه هدف، افزایش همکاری میان مردم و نهادهای مسئول برای حل مؤثرتر مسائل و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی است.

به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مساجد، مراکز بهداشت، جمعیت هلال‌احمر و خانه‌های فرهنگ می‌توانند به‌عنوان کانون‌های ارتباطی در محلات، زمینه مشارکت سازمان‌یافته مردم را فراهم کنند.

حمایت از معیشت خانوارها در شرایط تورمی

قائم‌پناه با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: تورم و افزایش هزینه‌های زندگی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهاست و شرایط جنگی نیز بر دشواری‌های اقتصادی افزوده است.

وی با اشاره به تلاش دولت برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشارهای معیشتی از موضوعاتی است که مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اختصاص سبدهای حمایتی و افزایش اعتبار کالابرگ را از جمله اقداماتی دانست که با هدف کمک به خانوارهای کم‌درآمد و بهبود قدرت خرید آنان دنبال می‌شود.

عدالت آموزشی؛ از تبریز تا مناطق دورافتاده

قائم‌پناه عدالت آموزشی را از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد و تأکید کرد: دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی مناسب نباید به محل زندگی آن‌ها وابسته باشد و فرصت برخورداری از آموزش باکیفیت باید در مناطق مختلف فراهم شود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط مناطق مختلف آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: برخورداری از امکانات آموزشی مناسب باید برای دانش‌آموزان مناطق برخوردار تبریز و همچنین شهرها و مناطق کم‌برخورداری مانند هوراند و کلیبر فراهم باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور مشارکت مردم و خیران در ساخت مدرسه را از نمونه‌های مؤثر همکاری اجتماعی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت خیران، از جمله اختصاص هزینه‌های خیرات اموات به مدرسه‌سازی، می‌تواند به گسترش امکانات آموزشی کمک کند.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه کارکرد مدرسه به آموزش دروس محدود نمی‌شود، افزود: مدارس باید زمینه پرورش خلاقیت، مسئولیت‌پذیری، ایران‌دوستی و توانایی شناسایی و حل مسائل جامعه را در دانش‌آموزان فراهم کنند.

وی همچنین با اشاره به پیشینه فرهنگی و ادبی تبریز و شخصیت‌هایی همچون پروین اعتصامی، قطران تبریزی و شهریار، این شهر را از کانون‌های مهم فرهنگ و ادب ایران دانست.

اجرای طرح پزشک خانواده در سه شهر آذربایجان‌شرقی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تقویت نظام ارجاع در حوزه سلامت، برخورداری شهروندان از خدمات پزشک خانواده را یکی از الزامات ارتقای نظام سلامت دانست و گفت: دولت اجرای این طرح ملی را پیگیری می‌کند.

قائم‌پناه اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار کشور، اجرای طرح پزشک خانواده همچنان مورد توجه رئیس‌جمهور قرار دارد و برای آغاز آن در استان‌های مختلف، شبکه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در شهرهای مرند، سراب و مراغه افزود: تسریع در روند اجرای پزشک خانواده در آذربایجان‌شرقی در دستور کار قرار دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأمین آموزش، سلامت و امنیت را از مسئولیت‌های اصلی دولت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که طرح پزشک خانواده در دولت چهاردهم به نتیجه برسد.

تأکید بر حفظ انسجام ملی در برابر تهدیدها

قائم‌پناه در بخش دیگری از این گفت‌وگو به شرایط سیاسی و امنیتی کشور پرداخت و اظهار کرد: مردم ایران طی دهه‌های گذشته با تهدیدهای مختلفی مواجه بوده‌اند و از نگاه جمهوری اسلامی ایران، موضوع فعالیت‌های هسته‌ای بهانه‌ای برای تجاوز نظامی آمریکا به کشور بوده است.

وی با اشاره به توان دفاعی کشور و فداکاری نیروهای نظامی، نقش آمادگی دفاعی و روحیه ایثار و مقاومت را در حفاظت از کشور و مقابله با تهدیدها مهم ارزیابی کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های خارجی را از عوامل مؤثر در حفظ انسجام ملی دانست و گفت: هماهنگی قوای سه‌گانه با حمایت رهبر معظم انقلاب، در تقویت انسجام و مدیریت کشور نقش دارد.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، تصریح کرد: کشور در برابر تهدید و تجاوز سکوت نخواهد کرد و به هرگونه تعرض پاسخ می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به مفاد تفاهم هفت‌بندی مورد اشاره جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ عزت ملی و ایستادگی در برابر فشارها تأکید کرد و گفت: مشکلات اقتصادی نمی‌تواند اراده مردم را برای دفاع از کشور تضعیف کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و پیشرفت‌های نظامی کشور، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران را عاملی مهم در مقابله با تهدیدهای نظامی دانست.

امضای چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۱ همت

در جریان سفر سه‌روزه معاون اجرایی رئیس‌جمهور به آذربایجان‌شرقی که از روز سه‌شنبه آغاز شده است، نشست‌هایی با فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استان برگزار شد.

در این سفر، چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش مجموع ۴۱ همت به امضا رسید. همچنین چهار طرح متعلق به گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با سرمایه‌گذاری ۲ همت و یک نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.

مجموع این برنامه‌ها با محوریت توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید، گسترش سرمایه‌گذاری و پیگیری مسائل اقتصادی و اجتماعی آذربایجان‌شرقی دنبال شد.